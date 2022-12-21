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Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска за утро уже три раза обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:11
2022-12-21T07:11
2022-12-21T09:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро уже три раза обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 06:30 ВСУ выпустили по Калининскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 07:59 — по Никитовскому району пять снарядов калибра 152 миллиметра, а в 08:25 — еще шесть таких боеприпасов в этом же направлении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221220/donetsk-1840120202.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
07:11 21.12.2022 (обновлено: 09:44 21.12.2022)
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке