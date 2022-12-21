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Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840149361.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска за утро уже три раза обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:11
2022-12-21T09:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро уже три раза обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, в 06:30 ВСУ выпустили по Калининскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 07:59 — по Никитовскому району пять снарядов калибра 152 миллиметра, а в 08:25 — еще шесть таких боеприпасов в этом же направлении.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
07:11 21.12.2022 (обновлено: 09:44 21.12.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

Украинские войска выпустили четыре снаряда калибра 155 миллиметров по Горловке

© Фото : Администрация города Горловка/TelegramПоследствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке
Последствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : Администрация города Горловка/Telegram
Последствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Украинские войска за утро уже три раза обстреляли Горловку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, в 06:30 ВСУ выпустили по Калининскому району города четыре снаряда калибра 155 миллиметров. В 07:59 — по Никитовскому району пять снарядов калибра 152 миллиметра, а в 08:25 — еще шесть таких боеприпасов в этом же направлении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших городов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Разбитые стеклопакеты в одном из корпусов Донецкого клинического территориального медицинского объединения больницы им. Калинина, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ Калининского района Донецка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 21:19Специальная военная операция на Украине
СК возбудил дело после обстрела ВСУ больницы в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
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