https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840319667.html

Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов

Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов - РИА Новости, 21.12.2022

Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов

Объем финансирования в этом году позволил нарастить поставку оружия в ВС РФ на 30%, боеприпасов и ракет – от 69 до 109%, сообщил в среду министр обороны России... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:08

2022-12-21T17:08

2022-12-21T17:37

безопасность

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Объем финансирования в этом году позволил нарастить поставку оружия в ВС РФ на 30%, боеприпасов и ракет – от 69 до 109%, сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу. "Предусмотренный в 2022 году объем финансовых средств с учетом дополнительной поставки вооружения и техники позволил увеличить количество направляемых в войска основных образцов на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения – от 69 до – 109%", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840267686.html

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безопасность, сергей шойгу, россия