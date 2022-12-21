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В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/energodar-1840257411.html
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ - РИА Новости, 21.12.2022
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Украинские войска открыли огонь по Энергодару днем в среду. По предварительной информации, удар был нанесен по прилегающей к городу территории из тяжёлой артиллерии натовского образца. "Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевские власти, обстреливая Энергодар, продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы. Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
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происшествия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
14:57 21.12.2022
 
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ

Член Запорожской ВГА Рогов связал обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЩит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара
Щит с надписью Мы вместе на русском и украинском языках на улице Энергодара - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Щит с надписью "Мы вместе" на русском и украинском языках на улице Энергодара. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Украинские войска открыли огонь по Энергодару днем в среду. По предварительной информации, удар был нанесен по прилегающей к городу территории из тяжёлой артиллерии натовского образца.
"Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти, обстреливая Энергодар, продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы.
Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
Обстрелы Запорожской АЭС
6 декабря, 09:09Инфографика
Обстрелы Запорожской АЭС
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗапорожская областьЭнергодарЗапорожская АЭСМАГАТЭРафаэль Гросси
 
 
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