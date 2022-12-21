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В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ

В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ - РИА Новости, 21.12.2022

В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

специальная военная операция на украине

происшествия

запорожская область

энергодар

запорожская аэс

магатэ

рафаэль гросси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Украинские войска открыли огонь по Энергодару днем в среду. По предварительной информации, удар был нанесен по прилегающей к городу территории из тяжёлой артиллерии натовского образца. "Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевские власти, обстреливая Энергодар, продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы. Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.

запорожская область

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси