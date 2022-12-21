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В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ - РИА Новости, 21.12.2022
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
специальная военная операция на украине
происшествия
запорожская область
энергодар
запорожская аэс
магатэ
рафаэль гросси
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Украинские войска открыли огонь по Энергодару днем в среду. По предварительной информации, удар был нанесен по прилегающей к городу территории из тяжёлой артиллерии натовского образца. "Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС, накануне визита Гросси в Москву неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевские власти, обстреливая Энергодар, продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы. Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, запорожская область, энергодар, запорожская аэс, магатэ, рафаэль гросси
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Запорожская область, Энергодар, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси
В Запорожской области связали обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ
Член Запорожской ВГА Рогов связал обстрел Энергодара с визитом главы МАГАТЭ Гросси
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал обстрел украинскими войсками Энергодара спланированной провокацией накануне визита в Россию руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Украинские войска открыли огонь по Энергодару днем в среду. По предварительной информации, удар был нанесен по прилегающей к городу территории из тяжёлой артиллерии натовского образца.
"Обстрел Энергодара, рядом с которым расположена Запорожская АЭС
, накануне визита Гросси в Москву
неслучаен. Это спланированная провокация киевской власти с целью оказания давления", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти, обстреливая Энергодар, продолжают шантажировать весь мир угрозой ядерной катастрофы.
Гросси посетит Москву 22 декабря, проведет консультации, сообщил ранее постпред РФ в Вене Михаил Ульянов.