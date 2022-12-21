https://ria.ru/20221221/dvadtsatka-1840203886.html
Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году
Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году - РИА Новости, 21.12.2022
Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году
Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:11
2022-12-21T12:11
2022-12-21T13:36
индия
валентина матвиенко
россия
совет федерации рф
политика
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, законодатели планируют участие в будущем году в международных парламентских мероприятиях, в том числе "в парламентской "двадцатке" в Индии, в женской "двадцатке". Также в первом полугодии 2023 года состоится визит делегации российских сенаторов в КНР.Сенатор рассказала, что Совет палаты утвердил план межпарламентского сотрудничества на будущий год, документ получился объемный. Предусмотрено 324 мероприятия, из них 143 - зарубежные.По словам Матвиенко, будет достаточно много визитов по линии комитетов, и "это не наша инициатива, это приглашение России к участию, к двусторонним визитам".Также планируется общение с зарубежными коллегами по линии видеоконференцсвязи, добавила спикер.Кроме того, в будущем году состоятся X Форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе, международный экологический форум. "Все наши мероприятия, которые мы будем проводить внутри страны, это объединительная повестка, она не конфронтационная, не политизированная. Эта та повестка, на которую откликаются наши зарубежные партнеры и с удовольствием к нам приезжают", - отметила Матвиенко.Она рассказала, что есть много желающих приехать в Россию с визитами, законодатели с удовольствием принимают коллег из других стран, парламентские делегации, в том числе во главе с председателями парламентов.
https://ria.ru/20221221/ukraina-1840207345.html
https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840206296.html
https://ria.ru/20221221/inauguratsiya-1840207921.html
индия
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, политика, китай
Индия, Валентина Матвиенко, Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Китай
12:11 21.12.2022 (обновлено: 13:36 21.12.2022)
Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году
Матвиенко: Совфед примет участие в парламентской "двадцатке" в Индии в следующем году