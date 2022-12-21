https://ria.ru/20221221/dvadtsatka-1840203886.html

Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году

Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году - РИА Новости, 21.12.2022

Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году

Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2022

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совет Федерации примет участие в парламентской "двадцатке" в следующем году, сообщила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.По словам Матвиенко, законодатели планируют участие в будущем году в международных парламентских мероприятиях, в том числе "в парламентской "двадцатке" в Индии, в женской "двадцатке". Также в первом полугодии 2023 года состоится визит делегации российских сенаторов в КНР.Сенатор рассказала, что Совет палаты утвердил план межпарламентского сотрудничества на будущий год, документ получился объемный. Предусмотрено 324 мероприятия, из них 143 - зарубежные.По словам Матвиенко, будет достаточно много визитов по линии комитетов, и "это не наша инициатива, это приглашение России к участию, к двусторонним визитам".Также планируется общение с зарубежными коллегами по линии видеоконференцсвязи, добавила спикер.Кроме того, в будущем году состоятся X Форум регионов России и Белоруссии, который пройдет в Уфе, международный экологический форум. "Все наши мероприятия, которые мы будем проводить внутри страны, это объединительная повестка, она не конфронтационная, не политизированная. Эта та повестка, на которую откликаются наши зарубежные партнеры и с удовольствием к нам приезжают", - отметила Матвиенко.Она рассказала, что есть много желающих приехать в Россию с визитами, законодатели с удовольствием принимают коллег из других стран, парламентские делегации, в том числе во главе с председателями парламентов.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840207345.html

https://ria.ru/20221221/ekonomika-1840206296.html

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индия, валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, политика, китай