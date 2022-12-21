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В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад - РИА Новости, 21.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад
В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад - РИА Новости, 21.12.2022
В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад
Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в здание детского сада в Донецке, начался пожар, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:32
2022-12-21T17:37
донецк
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
дети
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в здание детского сада в Донецке, начался пожар, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Во время обстрела поселка городского типа Александровка снаряд попал в здание детского сада № 35, начался пожар", - написал мэр в своем Telegram-канале.Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
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донецк, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, дети
Донецк, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Дети
17:32 21.12.2022 (обновлено: 17:37 21.12.2022)
 
В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад

Мэр Донецка Кулемзин: украинский снаряд попал в здание детского сада № 35, начался пожар

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкКукла
Кукла - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в здание детского сада в Донецке, начался пожар, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Во время обстрела поселка городского типа Александровка снаряд попал в здание детского сада № 35, начался пожар", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.
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