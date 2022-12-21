https://ria.ru/20221221/donetsk-1840329090.html

В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад

В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад - РИА Новости, 21.12.2022

В Донецке снаряд ВСУ попал в детский сад

Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в здание детского сада в Донецке, начался пожар, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:32

2022-12-21T17:32

2022-12-21T17:37

донецк

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

дети

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Выпущенный украинскими войсками снаряд попал в здание детского сада в Донецке, начался пожар, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Во время обстрела поселка городского типа Александровка снаряд попал в здание детского сада № 35, начался пожар", - написал мэр в своем Telegram-канале.Поселок Александровка расположен на окраине Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

донецк, вооруженные силы украины, в мире, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, дети