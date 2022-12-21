Рейтинг@Mail.ru
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:24
2022-12-21T16:00
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_e31bdd24a41cd2caba753866a76fd410.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации.Он подчеркнул, что частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса призвали 300 тысяч человек. Еще свыше 830 тысяч, работающих на предприятиях оборонки и социально значимых сфер, освободили от призыва.Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. По словам Шойгу, она требовалась для увеличения численного состава войск, чтобы стабилизировать обстановку в зоне военной спецоперации, защищать новые территории и проводить дальнейшие наступательные действия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840271054.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819315730_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6f6ba03be3238fd1eb6a849e698de42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
15:24 21.12.2022 (обновлено: 16:00 21.12.2022)
 
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу заявил о более чем 20 тысячах добровольцев, поступивших в ВС России

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации.
"Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев", — сказал глава Минобороны на расширенной коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.
Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса призвали 300 тысяч человек. Еще свыше 830 тысяч, работающих на предприятиях оборонки и социально значимых сфер, освободили от призыва.
Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. По словам Шойгу, она требовалась для увеличения численного состава войск, чтобы стабилизировать обстановку в зоне военной спецоперации, защищать новые территории и проводить дальнейшие наступательные действия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Военная подготовка мобилизованных на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 15:25Специальная военная операция на Украине
По частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек, отметил Шойгу
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала