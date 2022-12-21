15:24 21.12.2022 (обновлено: 16:00 21.12.2022)
Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил о более чем 20 тысячах добровольцев, поступивших в ВС России
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации, кладет в карман военный билет. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации.
"Особо отмечу активную гражданскую позицию россиян. Не дожидаясь повесток, более 20 тысяч человек поступили в войска в качестве добровольцев", — сказал глава Минобороны на расширенной коллегии военного ведомства.
Он подчеркнул, что частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.
Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса призвали 300 тысяч человек. Еще свыше 830 тысяч, работающих на предприятиях оборонки и социально значимых сфер, освободили от призыва.
Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. По словам Шойгу, она требовалась для увеличения численного состава войск, чтобы стабилизировать обстановку в зоне военной спецоперации, защищать новые территории и проводить дальнейшие наступательные действия.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.