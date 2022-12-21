https://ria.ru/20221221/dobrovoltsy-1840269959.html

Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу

Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2022

Более 20 тысяч человек пошли в войска добровольцами, заявил Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:24

2022-12-21T15:24

2022-12-21T16:00

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу заявил о тысячах добровольцев, которые сами пришли в военкоматы во время частичной мобилизации.Он подчеркнул, что частичная мобилизация позволила повысить боевые возможности войск и активизировать боевые действия.Глава военного ведомства отметил, что на службу из запаса призвали 300 тысяч человек. Еще свыше 830 тысяч, работающих на предприятиях оборонки и социально значимых сфер, освободили от призыва.Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. По словам Шойгу, она требовалась для увеличения численного состава войск, чтобы стабилизировать обстановку в зоне военной спецоперации, защищать новые территории и проводить дальнейшие наступательные действия.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221221/mobilizatsiya-1840271054.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу