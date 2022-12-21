https://ria.ru/20221221/delo-1840190582.html

В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши

В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 21.12.2022

В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши

Женщина пострадала при падении на нее наледи с козырька крыши дома в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T11:30

2022-12-21T11:30

2022-12-21T12:57

происшествия

жкх

санкт-петербург

россия

калининский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840209650_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0913292d53f0a4e537ab87fb84e2dc6f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Женщина пострадала при падении на нее наледи с козырька крыши дома в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. Инцидент произошел 19 декабря. "Следственными органами ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту получения повреждений в результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения женщиной 1958 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему. Как отмечает ведомство, ежегодно следователи из-за перемены погодных условий фиксируют случаи травмирования граждан из-за падения наледи и снега с неочищенных вовремя крыш. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку и уборку улиц. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает городская прокуратура.

https://ria.ru/20221219/led-1839779301.html

https://ria.ru/20221117/afera-1832229044.html

санкт-петербург

россия

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, санкт-петербург, россия, калининский район