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В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 21.12.2022
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В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши
В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши - РИА Новости, 21.12.2022
В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши
Женщина пострадала при падении на нее наледи с козырька крыши дома в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T11:30
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происшествия
жкх
санкт-петербург
россия
калининский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Женщина пострадала при падении на нее наледи с козырька крыши дома в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ. Инцидент произошел 19 декабря. "Следственными органами ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту получения повреждений в результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения женщиной 1958 года рождения", - говорится в сообщении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему. Как отмечает ведомство, ежегодно следователи из-за перемены погодных условий фиксируют случаи травмирования граждан из-за падения наледи и снега с неочищенных вовремя крыш. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку и уборку улиц. Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает городская прокуратура.
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происшествия, жкх, санкт-петербург, россия, калининский район
Происшествия, ЖКХ, Санкт-Петербург, Россия, Калининский район
11:30 21.12.2022 (обновлено: 12:57 21.12.2022)
 
В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши

В Петербурге женщина пострадала из-за падения наледи с крыши, СК возбудил уголовное дело

© Фото : СУСК РФ по Ленинградской областиВ результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения 19 декабря 2022 года травмирована женщина 1958 года рождения
В результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения 19 декабря 2022 года травмирована женщина 1958 года рождения - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© Фото : СУСК РФ по Ленинградской области
В результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения 19 декабря 2022 года травмирована женщина 1958 года рождения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек — РИА Новости. Женщина пострадала при падении на нее наледи с козырька крыши дома в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.
Инцидент произошел 19 декабря.
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"Следственными органами ГСУСК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту получения повреждений в результате падения наледи с козырька крыши дома 68 корпус 1 по проспекту Просвещения женщиной 1958 года рождения", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, том числе причины и условия, способствовавшие произошедшему.
Как отмечает ведомство, ежегодно следователи из-за перемены погодных условий фиксируют случаи травмирования граждан из-за падения наледи и снега с неочищенных вовремя крыш. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, в том числе на установление лиц, ответственных за своевременную очистку и уборку улиц.
Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, сообщает городская прокуратура.
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