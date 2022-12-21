https://ria.ru/20221221/chislennost-1840282242.html

Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих

Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих

Нужно довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:49

2022-12-21T15:49

2022-12-21T15:51

безопасность

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Нужно довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек", - сказал министр.

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безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия