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Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих
Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих
Нужно довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:49
2022-12-21T15:49
2022-12-21T15:51
безопасность
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Нужно довести численность ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 тыс контрактников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии Минобороны РФ."Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации необходимо довести численность Вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек", - сказал министр.
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безопасность, вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия
15:49 21.12.2022 (обновлено: 15:51 21.12.2022)
Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих
Министр обороны Шойгу призвал довести численность ВС России до 1,5 миллиона военнослужащих