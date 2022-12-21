https://ria.ru/20221221/chebotina-1840231298.html
Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино"
Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино" - РИА Новости, 21.12.2022
Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино"
Люся Чеботина записала саундтрек для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино". Певица назвала песню интересной и яркой, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
2022-12-21T14:57
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музыка
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Люся Чеботина записала саундтрек для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино". Певица назвала песню интересной и яркой, говорится в сообщении "Союзмультфильма". В новогодней серии "Одни дома" сестра Дяди Федора Вера Павловна и ее питомец Тама-Тама не захотели уезжать в город. Они остались в квартире в Простоквашино вдвоем, встречать Новый год без старших.Выпуск появился в онлайн-кинотеатре Okko. Также его покажут телеканалы "Мульт" и "Карусель" 27 декабря. "Простоквашино" – анимационный ситком о приключениях самостоятельного мальчика Дяди Федора, его семьи и питомцев. Они круглый год живут в деревне, ведут фермерское хозяйство и осваивают современные технологии. Ранее певица записала совместный трек с Димой Биланом. Исполнители назвали его "Секрет на двоих".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
союзмультфильм, музыка
Шоубиз, Союзмультфильм, Музыка
Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино"
Певица Люся Чеботина записала песню для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Люся Чеботина записала саундтрек для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино". Певица назвала песню интересной и яркой, говорится в сообщении "Союзмультфильма".
"Для меня это первый опыт работы в детской анимации. И мне кажется, отлично, что все так сложилось. У нас было крайне мало времени, мы записывали песню практически ночью. И она, на мой взгляд, получилась интересная и яркая", – поделилась артистка.
В новогодней серии "Одни дома" сестра Дяди Федора Вера Павловна и ее питомец Тама-Тама не захотели уезжать в город. Они остались в квартире в Простоквашино вдвоем, встречать Новый год без старших.
Выпуск появился в онлайн-кинотеатре Okko. Также его покажут телеканалы "Мульт" и "Карусель" 27 декабря.
"Простоквашино" – анимационный ситком о приключениях самостоятельного мальчика Дяди Федора, его семьи и питомцев. Они круглый год живут в деревне, ведут фермерское хозяйство и осваивают современные технологии.
Ранее певица записала
совместный трек с Димой Биланом. Исполнители назвали его "Секрет на двоих".