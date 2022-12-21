https://ria.ru/20221221/chebotina-1840231298.html

Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино"

Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино" - РИА Новости, 21.12.2022

Люся Чеботина записала песню для новогодней серии "Простоквашино"

Люся Чеботина записала саундтрек для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино". Певица назвала песню интересной и яркой, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

2022-12-21T14:57

шоубиз

союзмультфильм

музыка

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Люся Чеботина записала саундтрек для новогоднего выпуска мультсериала "Простоквашино". Певица назвала песню интересной и яркой, говорится в сообщении "Союзмультфильма". В новогодней серии "Одни дома" сестра Дяди Федора Вера Павловна и ее питомец Тама-Тама не захотели уезжать в город. Они остались в квартире в Простоквашино вдвоем, встречать Новый год без старших.Выпуск появился в онлайн-кинотеатре Okko. Также его покажут телеканалы "Мульт" и "Карусель" 27 декабря. "Простоквашино" – анимационный ситком о приключениях самостоятельного мальчика Дяди Федора, его семьи и питомцев. Они круглый год живут в деревне, ведут фермерское хозяйство и осваивают современные технологии. Ранее певица записала совместный трек с Димой Биланом. Исполнители назвали его "Секрет на двоих".

https://ria.ru/20221125/ivanushki-1834274980.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

союзмультфильм, музыка