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Билан и Чеботина записали совместный трек - РИА Новости, 02.12.2022
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Шоубиз
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Билан и Чеботина записали совместный трек
Билан и Чеботина записали совместный трек - РИА Новости, 02.12.2022
Билан и Чеботина записали совместный трек
Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T12:36
2022-12-02T12:36
шоубиз
дима билан (виктор белан)
музыка
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети.Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.Другие поддержали исполнителей. Ранее Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Он рассказал, что у животного проблемы со зрением.
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дима билан (виктор белан), музыка
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Музыка
12:36 02.12.2022
 
Билан и Чеботина записали совместный трек

Билан и Чеботина записали совместный трек "Секрет на двоих"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Виктор ТолочкоДима Билан и Люся Чеботина
Дима Билан и Люся Чеботина
© РИА Новости / Валерий Мельников / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети.
"Заряжайтесь танцевальным настроением вместе с нами! Это так сейчас нужно!" – написал артист.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.
"Дуэт, к сожалению, не зашел", "Что ж все девчонки такие манерные и поверхностные? Я именно про исполнение. Слушать невозможно", "Хочется более глубоких высот", – поделились мнением слушатели.
Другие поддержали исполнителей.

"С шикарной премьерой! Послушала раз десять!", "Очень зажигательно и невероятно красиво!", "Это лекарство от депрессии и хандры!", "Дуэт выше всяческих похвал!", – восхитились поклонники знаменитостей.

Ранее Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Он рассказал, что у животного проблемы со зрением.
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)Музыка
 
 
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