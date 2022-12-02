https://ria.ru/20221202/bilan-1835815438.html

Билан и Чеботина записали совместный трек

Билан и Чеботина записали совместный трек - РИА Новости, 02.12.2022

Билан и Чеботина записали совместный трек

Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети. РИА Новости, 02.12.2022

2022-12-02T12:36

2022-12-02T12:36

2022-12-02T12:36

шоубиз

дима билан (виктор белан)

музыка

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети.Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.Другие поддержали исполнителей. Ранее Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Он рассказал, что у животного проблемы со зрением.

https://ria.ru/20220711/maksim-1801722229.html

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2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дима билан (виктор белан), музыка