Билан и Чеботина записали совместный трек
Билан и Чеботина записали совместный трек "Секрет на двоих"
© РИА Новости / Валерий Мельников / Виктор ТолочкоДима Билан и Люся Чеботина
© РИА Новости / Валерий Мельников / Виктор Толочко
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Дима Билан и Люся Чеботина записали совместную песню "Секрет на двоих". Музыкант сообщил об этом в своей соцсети.
"Заряжайтесь танцевальным настроением вместе с нами! Это так сейчас нужно!" – написал артист.
Пользователи Сети неоднозначно восприняли песню. Одни раскритиковали ее.
"Дуэт, к сожалению, не зашел", "Что ж все девчонки такие манерные и поверхностные? Я именно про исполнение. Слушать невозможно", "Хочется более глубоких высот", – поделились мнением слушатели.
Другие поддержали исполнителей.
"С шикарной премьерой! Послушала раз десять!", "Очень зажигательно и невероятно красиво!", "Это лекарство от депрессии и хандры!", "Дуэт выше всяческих похвал!", – восхитились поклонники знаменитостей.
Ранее Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. Он рассказал, что у животного проблемы со зрением.