https://ria.ru/20220905/bilan-1814431271.html

Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка - РИА Новости, 05.09.2022

Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

Певец Дима Билан рассказал РИА Новости, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. РИА Новости, 05.09.2022

2022-09-05T07:47

2022-09-05T07:47

2022-09-05T09:05

общество

владивосток

русский (остров)

московский зоопарк

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

шоубиз

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан рассказал РИА Новости, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка."Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном", - сказал Билан "на полях" II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.II Международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад, в 2010 году, - также в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/ubiystva-1814428271.html

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Максим Горбачев

общество, владивосток, русский (остров), московский зоопарк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)