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Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка - РИА Новости, 05.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220905/bilan-1814431271.html
Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка
Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка - РИА Новости, 05.09.2022
Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка
Певец Дима Билан рассказал РИА Новости, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка. РИА Новости, 05.09.2022
2022-09-05T07:47
2022-09-05T09:05
общество
владивосток
русский (остров)
московский зоопарк
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
шоубиз
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан рассказал РИА Новости, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка."Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном", - сказал Билан "на полях" II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.II Международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад, в 2010 году, - также в год тигра по Восточному календарю.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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владивосток
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общество, владивосток, русский (остров), московский зоопарк, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Общество, Владивосток, Русский (остров), Московский зоопарк, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Шоубиз
07:47 05.09.2022 (обновлено: 09:05 05.09.2022)
 
Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

Певец Дима Билан сообщил, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дима Билан. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - РИА Новости. Певец Дима Билан рассказал РИА Новости, что стал опекуном тигрицы из Московского зоопарка.
"Я являюсь другом Московского зоопарка, и когда я там был, рожала тигрица. И мне предложили стать ее опекуном", - сказал Билан "на полях" II Международного форума по сохранению популяции тигра во Владивостоке.
"Конечно, я с большим удовольствием это сделал, тем более узнав, что у нее проблемы со зрением, она родилась с катарактой, видела только силуэты", - добавил он.
II Международный форум по сохранению тигра проходит во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Первый "тигриный" саммит состоялся 12 лет назад, в 2010 году, - также в год тигра по Восточному календарю.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Символика Восточного экономического форума в главном корпусе кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 06:52
В России снизилось число убитых браконьерами тигров, заявили в Минприроды
 
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