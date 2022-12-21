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Постпред России заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы - РИА Новости, 21.12.2022
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Постпред России заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы
Постпред России заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы - РИА Новости, 21.12.2022
Постпред России заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы
Угроза создания Украиной "грязной бомбы" сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T12:24
2022-12-21T12:49
в мире
россия
вена
магатэ
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Угроза создания Украиной "грязной бомбы" сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."Конечно, теоретически, Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу", для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями , знаниями и т. д.", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в медиагруппе "Россия сегодня".Так Ульянов ответил на вопрос о том, есть ли у Киева реальная возможность создать "грязную бомбу" несмотря на то, что инспекции МАГАТЭ такую возможность не выявили."То, что такие планы у Киева были, здесь я склонен доверять нашим представителям министерства обороны, они знают, о чем говорят. В принципе, действительно, угроза такая есть: кто-то в МАГАТЭ нам сказал, что вообще-то на территории Украины где-то чуть ли не пять тысяч объектов, где в принципе можно бы создать бомбу, "грязную бомбу", там находятся радиоактивные вещества", - добавил постпред.Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
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в мире, россия, вена, магатэ
В мире, Россия, Вена, МАГАТЭ
12:24 21.12.2022 (обновлено: 12:49 21.12.2022)
 
Постпред России заявил о сохранении угрозы создания Украиной ядерной бомбы

Постпред России в Вене заявил, что угроза создания Украиной ядерной бомбы сохраняется

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Угроза создания Украиной "грязной бомбы" сохраняется, несмотря на инспекцию МАГАТЭ, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Конечно, теоретически, Украина обладает необходимым потенциалом для того, чтобы создать "грязную бомбу", для этого особых усилий не надо, тем более что Украина с советских времен является продвинутой в ядерном отношении страной, обладает многими технологиями , знаниями и т. д.", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в медиагруппе "Россия сегодня".
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16 декабря, 03:09
Эксперт рассказал, почему "умные бомбы" бесполезны для Украины
Так Ульянов ответил на вопрос о том, есть ли у Киева реальная возможность создать "грязную бомбу" несмотря на то, что инспекции МАГАТЭ такую возможность не выявили.
"То, что такие планы у Киева были, здесь я склонен доверять нашим представителям министерства обороны, они знают, о чем говорят. В принципе, действительно, угроза такая есть: кто-то в МАГАТЭ нам сказал, что вообще-то на территории Украины где-то чуть ли не пять тысяч объектов, где в принципе можно бы создать бомбу, "грязную бомбу", там находятся радиоактивные вещества", - добавил постпред.
Как заявил ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекция агентства не смогла обнаружить признаков подготовки "грязной бомбы" по итогам предварительного изучения трех ядерных объектов на Украине. Проверки инспекторов МАГАТЭ прошли по запросу Киева после заявлений России о планах украинской стороны применить "грязную бомбу".
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Минобороны России располагает информацией о планах Киева применить "грязную бомбу" и обвинить в этом Москву. Россия полагает, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов, заявил позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Грязная бомба" представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая радиоактивное загрязнение местности на больших территориях. Как следует из презентации Минобороны РФ, при подрыве Украиной "грязной бомбы" радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 километров и могут накрыть Польшу.
Главное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
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