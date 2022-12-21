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H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца - РИА Новости, 21.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221221/biber-1840277164.html
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца - РИА Новости, 21.12.2022
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца
Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:22
2022-12-21T18:22
шоубиз
джастин бибер
h&m
стиль жизни
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Шведский ритейлер H&amp;M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя.Накануне музыкант назвал "мусором" продукцию бренда со своим изображением в соцсети. Также он призвал покупателей не приобретать ее. Кроме того, артист заявил, что не давал согласия на выпуск этой коллекции. В 2016 году Бибер сотрудничал с Forever 21. Компания выпустила линейку одежды Justin Forever. Она была приурочена к концертному туру артиста Purpose. В 2019 году исполнитель стал сооснователем бренда одежды Drew House. Также он продавал оригинальный мерч на своем сайте. Ранее музыкант отменил мировой тур The Justice World Tour из-за осложнений после герпеса. Он признался, что был "полностью истощен".
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джастин бибер, h&m, стиль жизни
Шоубиз, Джастин Бибер, H&M, Стиль жизни
18:22 21.12.2022
 
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца

H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после призыва певца не покупать их

© AP Photo / Invision/Jordan StraussПевец Джастин Бибер
Певец Джастин Бибер - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя.
"H&M соблюла надлежащие процедуры утверждения. Но из уважения к сотрудничеству и Джастину Биберу мы убрали эту одежду из продажи", – сообщили представители компании РИА Новости.
Накануне музыкант назвал "мусором" продукцию бренда со своим изображением в соцсети. Также он призвал покупателей не приобретать ее.
Кроме того, артист заявил, что не давал согласия на выпуск этой коллекции.
В 2016 году Бибер сотрудничал с Forever 21. Компания выпустила линейку одежды Justin Forever. Она была приурочена к концертному туру артиста Purpose.
В 2019 году исполнитель стал сооснователем бренда одежды Drew House. Также он продавал оригинальный мерч на своем сайте.
Ранее музыкант отменил мировой тур The Justice World Tour из-за осложнений после герпеса. Он признался, что был "полностью истощен".
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ШоубизДжастин БиберH&MСтиль жизни
 
 
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