https://ria.ru/20221221/biber-1840277164.html
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца - РИА Новости, 21.12.2022
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца
Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя. РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T18:22
2022-12-21T18:22
2022-12-21T18:22
шоубиз
джастин бибер
h&m
стиль жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675845_0:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_9045bf39009e120f1524e34a708436b3.jpg
ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя.Накануне музыкант назвал "мусором" продукцию бренда со своим изображением в соцсети. Также он призвал покупателей не приобретать ее. Кроме того, артист заявил, что не давал согласия на выпуск этой коллекции. В 2016 году Бибер сотрудничал с Forever 21. Компания выпустила линейку одежды Justin Forever. Она была приурочена к концертному туру артиста Purpose. В 2019 году исполнитель стал сооснователем бренда одежды Drew House. Также он продавал оригинальный мерч на своем сайте. Ранее музыкант отменил мировой тур The Justice World Tour из-за осложнений после герпеса. Он признался, что был "полностью истощен".
https://ria.ru/20220611/paralich-1794708665.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675845_0:0:1904:1428_1920x0_80_0_0_ec27dfe6a45e62b27a518f43f5a5aaa8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джастин бибер, h&m, стиль жизни
Шоубиз, Джастин Бибер, H&M, Стиль жизни
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца
H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после призыва певца не покупать их
ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя.
"H&M соблюла надлежащие процедуры утверждения. Но из уважения к сотрудничеству и Джастину Биберу мы убрали эту одежду из продажи", – сообщили представители компании РИА Новости.
Накануне музыкант назвал "мусором" продукцию бренда со своим изображением в соцсети. Также он призвал покупателей не приобретать ее.
Кроме того, артист заявил, что не давал согласия на выпуск этой коллекции.
В 2016 году Бибер сотрудничал с Forever 21. Компания выпустила линейку одежды Justin Forever. Она была приурочена к концертному туру артиста Purpose.
В 2019 году исполнитель стал сооснователем бренда одежды Drew House. Также он продавал оригинальный мерч на своем сайте.
Ранее музыкант отменил
мировой тур The Justice World Tour из-за осложнений после герпеса. Он признался, что был "полностью истощен".