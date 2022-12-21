https://ria.ru/20221221/biber-1840277164.html

H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца

H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца - РИА Новости, 21.12.2022

H&M изъял из продажи товары с изображением Бибера после критики певца

Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T18:22

2022-12-21T18:22

2022-12-21T18:22

шоубиз

джастин бибер

h&m

стиль жизни

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571675845_0:0:1904:1070_1920x0_80_0_0_9045bf39009e120f1524e34a708436b3.jpg

ЦЮРИХ, 21 дек - РИА Новости. Шведский ритейлер H&M изъял из продажи продукцию с изображением канадского певца Джастина Бибера после критики со стороны исполнителя.Накануне музыкант назвал "мусором" продукцию бренда со своим изображением в соцсети. Также он призвал покупателей не приобретать ее. Кроме того, артист заявил, что не давал согласия на выпуск этой коллекции. В 2016 году Бибер сотрудничал с Forever 21. Компания выпустила линейку одежды Justin Forever. Она была приурочена к концертному туру артиста Purpose. В 2019 году исполнитель стал сооснователем бренда одежды Drew House. Также он продавал оригинальный мерч на своем сайте. Ранее музыкант отменил мировой тур The Justice World Tour из-за осложнений после герпеса. Он признался, что был "полностью истощен".

https://ria.ru/20220611/paralich-1794708665.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

джастин бибер, h&m, стиль жизни