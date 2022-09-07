Рейтинг@Mail.ru
Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 07.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220907/biber-1815100655.html
Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем
Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 07.09.2022
Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем
Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T12:46
2022-09-07T12:46
шоубиз
джастин бибер
the weeknd (эйбел тесфайе)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767649805_0:0:2522:1419_1920x0_80_0_0_67dadc3bb2612d929ce5759542992572.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях.Ранее он признавался, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта, который представляет собой разновидность опоясывающего герпеса. Певцу потребовалось время на отдых и восстановление, после чего он смог отыграть несколько шоу, но сейчас он снова чувствует себя истощенным.Он также поблагодарил поклонников за поддержку и любовь.Ранее The Weeknd остановил концерт из-за проблем с голосом.
https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767649805_137:0:2409:1704_1920x0_80_0_0_051865c57a6b075b6b6bac68c8419041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
джастин бибер, the weeknd (эйбел тесфайе)
Шоубиз, Джастин Бибер, The Weeknd (Эйбел Тесфайе)
12:46 07.09.2022
 
Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

Джастин Бибер снова отменил мировой тур из-за осложнений после герпеса

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloДжастин Бибер выступает на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Инглвуде
Джастин Бибер выступает на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Инглвуде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Ранее он признавался, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта, который представляет собой разновидность опоясывающего герпеса. Певцу потребовалось время на отдых и восстановление, после чего он смог отыграть несколько шоу, но сейчас он снова чувствует себя истощенным.

"После отдыха и консультации с врачами, семьей и друзьями, я отправился в Европу в попытке продолжить тур. Я провел шесть живых выступлений, но это сказалось на мне. После выступления в Бразилии я был полностью истощен и понял, что в приоритете для меня сейчас должно быть здоровье. Поэтому я беру перерыв", – сообщил артист.

Он также поблагодарил поклонников за поддержку и любовь.
Ранее The Weeknd остановил концерт из-за проблем с голосом.
Дуэт Потап и Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 17:41Шоубиз
У рэпера Потапа парализовало половину лица
 
ШоубизДжастин БиберThe Weeknd (Эйбел Тесфайе)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала