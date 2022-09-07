https://ria.ru/20220907/biber-1815100655.html

Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем - РИА Новости, 07.09.2022

Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем

Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях. РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

2022-09-07T12:46

шоубиз

джастин бибер

the weeknd (эйбел тесфайе)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях.Ранее он признавался, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта, который представляет собой разновидность опоясывающего герпеса. Певцу потребовалось время на отдых и восстановление, после чего он смог отыграть несколько шоу, но сейчас он снова чувствует себя истощенным.Он также поблагодарил поклонников за поддержку и любовь.Ранее The Weeknd остановил концерт из-за проблем с голосом.

https://ria.ru/20220830/potap-1813226322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

джастин бибер, the weeknd (эйбел тесфайе)