Бибер снова отменил мировой тур из-за проблем со здоровьем
Джастин Бибер снова отменил мировой тур из-за осложнений после герпеса
© AP Photo / Invision / Chris PizzelloДжастин Бибер выступает на церемонии вручения премии iHeartRadio Music Awards в Инглвуде
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Джастин Бибер снова отменил мировой тур The Justice World Tour из-за проблем со здоровьем. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Ранее он признавался, что у него парализовало половину лица из-за синдрома Рамсея Ханта, который представляет собой разновидность опоясывающего герпеса. Певцу потребовалось время на отдых и восстановление, после чего он смог отыграть несколько шоу, но сейчас он снова чувствует себя истощенным.
"После отдыха и консультации с врачами, семьей и друзьями, я отправился в Европу в попытке продолжить тур. Я провел шесть живых выступлений, но это сказалось на мне. После выступления в Бразилии я был полностью истощен и понял, что в приоритете для меня сейчас должно быть здоровье. Поэтому я беру перерыв", – сообщил артист.
Он также поблагодарил поклонников за поддержку и любовь.
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