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Жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе - РИА Новости, 21.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221221/avtomobili-1840146322.html
Жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе
Жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе - РИА Новости, 21.12.2022
Жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе
Жителей Амурской области будут стимулировать покупать автомобили, работающие на газе, одной из мер поддержки предлагается снижение транспортного налога имеющим... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T05:29
2022-12-21T05:29
амурская область
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
благовещенск
белогорск
газпром
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 дек - РИА Новости. Жителей Амурской области будут стимулировать покупать автомобили, работающие на газе, одной из мер поддержки предлагается снижение транспортного налога имеющим такие машины, сообщил губернатор Василий Орлов. В правительстве области обсудили строительство комплекса сжижения природного газа и развитие газомоторного транспорта. "Благодаря СПГ в регионе создаются хорошие условия для развития транспорта на более экологичном виде топлива. Но нужно стимулировать жителей области приобретать автомобили, работающие на газе. Хорошей мерой поддержки может стать снижение транспортного налога для таких автовладельцев. Мы прорабатываем возможность компенсации затрат компаниям, закупающим технику, работающую на голубом топливе. Помимо этого необходимо рассмотреть варианты поддержки инвесторов, готовых приступить к строительству газовых заправочных станций", - цитирует Орлова его пресс-служба. Министерство ЖКХ области внесло в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области на период 2021-2025 строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), на ней можно будет заправлять транспорт компримированным природным и сжиженным природным газом. Начать строить станцию планируется в 2024 году, ввести в работу - в 2025. Глава региона поручил включить раздел развития газомоторного транспорта в региональную программу. В настоящее время на территории области функционируют четыре автозаправочные станции, на которых жители могут заправлять свои автомобили сжиженным природным газом: две – в Благовещенске и две – в Белогорске. По данным областного правительства, комплекс сжижения природного газа производительностью 1,5 тонны сжиженного природного газа в час должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он станет частью инфраструктуры автономной газификации социально значимых объектов в Амурской области и поспособствует развитию рынка газомоторного топлива. По словам генерального директора ООО "Газпром гелий сервис" Любови Бриш, фундамент комплекса готов на 80%, завершить эти работы планируется в середине февраля будущего года. Сейчас строители прокладывают наружные инженерные сети. На площадку начали поставлять технологическое и вспомогательное оборудование.
https://ria.ru/20221216/avtobusy-1839068996.html
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амурская область, экономика, василий орлов (губернатор), благовещенск, белогорск, газпром
Амурская область, Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор), Благовещенск, Белогорск, Газпром
05:29 21.12.2022
 
Жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе

Губернатор Орлов: жителей Приамурья будут стимулировать покупать автомобили на газе

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗаправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром"
Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции Газпром - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Заправочная колонка на автомобильной газонаполнительной компрессорной станции "Газпром". Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 дек - РИА Новости. Жителей Амурской области будут стимулировать покупать автомобили, работающие на газе, одной из мер поддержки предлагается снижение транспортного налога имеющим такие машины, сообщил губернатор Василий Орлов.
В правительстве области обсудили строительство комплекса сжижения природного газа и развитие газомоторного транспорта.
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"Благодаря СПГ в регионе создаются хорошие условия для развития транспорта на более экологичном виде топлива. Но нужно стимулировать жителей области приобретать автомобили, работающие на газе. Хорошей мерой поддержки может стать снижение транспортного налога для таких автовладельцев. Мы прорабатываем возможность компенсации затрат компаниям, закупающим технику, работающую на голубом топливе. Помимо этого необходимо рассмотреть варианты поддержки инвесторов, готовых приступить к строительству газовых заправочных станций", - цитирует Орлова его пресс-служба.
Министерство ЖКХ области внесло в программу развития газоснабжения и газификации Амурской области на период 2021-2025 строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС), на ней можно будет заправлять транспорт компримированным природным и сжиженным природным газом. Начать строить станцию планируется в 2024 году, ввести в работу - в 2025. Глава региона поручил включить раздел развития газомоторного транспорта в региональную программу.
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В настоящее время на территории области функционируют четыре автозаправочные станции, на которых жители могут заправлять свои автомобили сжиженным природным газом: две – в Благовещенске и две – в Белогорске.
По данным областного правительства, комплекс сжижения природного газа производительностью 1,5 тонны сжиженного природного газа в час должны ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он станет частью инфраструктуры автономной газификации социально значимых объектов в Амурской области и поспособствует развитию рынка газомоторного топлива.
По словам генерального директора ООО "Газпром гелий сервис" Любови Бриш, фундамент комплекса готов на 80%, завершить эти работы планируется в середине февраля будущего года. Сейчас строители прокладывают наружные инженерные сети. На площадку начали поставлять технологическое и вспомогательное оборудование.
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Амурская областьАмурская областьЭкономикаВасилий Орлов (губернатор)БлаговещенскБелогорскГазпром
 
 
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