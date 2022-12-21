https://ria.ru/20221221/astana-1840150843.html

Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве

Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве - РИА Новости, 21.12.2022

Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве

Казахстан и Великобритания намерены подписать в 2023 году новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, следует из совместного заявления глав... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:46

2022-12-21T07:46

2022-12-21T07:46

в мире

цены на нефть

мухтар тлеуберди

джеймс клеверли

казахстан

великобритания

лондон

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АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстан и Великобритания намерены подписать в 2023 году новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, следует из совместного заявления глав внешнеполитических ведомств двух стран Мухтара Тлеуберди и Джеймса Клеверли. Тлеуберди и Клеверли накануне в Лондоне провели шестое заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством. "Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством: укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году", - говорится в тексте заявления, подписанного по итогам заседания. Стороны отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 миллиардов фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний. Главы МИД обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зелёной экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики XXI века. Собеседники выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства. Тлеуберди пригласил Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем, указывается в заявлении.

https://ria.ru/20221210/tovarooborot-1837759376.html

https://ria.ru/20221221/neft-1840149227.html

казахстан

великобритания

лондон

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в мире, цены на нефть, мухтар тлеуберди, джеймс клеверли, казахстан, великобритания, лондон