https://ria.ru/20221221/astana-1840150843.html
Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве
Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве - РИА Новости, 21.12.2022
Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве
Казахстан и Великобритания намерены подписать в 2023 году новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, следует из совместного заявления глав... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:46
2022-12-21T07:46
2022-12-21T07:46
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АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстан и Великобритания намерены подписать в 2023 году новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, следует из совместного заявления глав внешнеполитических ведомств двух стран Мухтара Тлеуберди и Джеймса Клеверли. Тлеуберди и Клеверли накануне в Лондоне провели шестое заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством. "Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством: укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году", - говорится в тексте заявления, подписанного по итогам заседания. Стороны отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 миллиардов фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний. Главы МИД обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зелёной экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики XXI века. Собеседники выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства. Тлеуберди пригласил Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем, указывается в заявлении.
https://ria.ru/20221210/tovarooborot-1837759376.html
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в мире, цены на нефть, мухтар тлеуберди, джеймс клеверли, казахстан, великобритания, лондон
В мире, Цены на нефть, Мухтар Тлеуберди, Джеймс Клеверли, Казахстан, Великобритания, Лондон
Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о партнерстве
Астана и Лондон намерены подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве
АСТАНА, 21 дек - РИА Новости. Казахстан и Великобритания намерены подписать в 2023 году новое соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, следует из совместного заявления глав внешнеполитических ведомств двух стран Мухтара Тлеуберди и Джеймса Клеверли.
Тлеуберди и Клеверли накануне в Лондоне провели шестое заседание Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством.
"Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством: укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году", - говорится в тексте заявления, подписанного по итогам заседания.
Стороны отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 миллиардов фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний.
Главы МИД обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зелёной экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики XXI века.
Собеседники выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства. Тлеуберди пригласил Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем, указывается в заявлении.