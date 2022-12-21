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Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150447.html
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:41
2022-12-21T07:41
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
луганская народная республика
киев
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска готовят город Артемовск к городским боям. Он уточнил, что также украинская армия использует подвальные помещения социальных объектов в качестве складов артснарядов. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840149361.html
артемовск
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андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, киев
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Луганская Народная Республика, Киев
07:41 21.12.2022
 
Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска

Андрей Марочко заявил, что ВСУ оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военный в районе Артемовска
Украинский военный в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военный в районе Артемовска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска готовят город Артемовск к городским боям.
"Оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан", - заявил Марочко.
Он уточнил, что также украинская армия использует подвальные помещения социальных объектов в качестве складов артснарядов.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
Последствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
07:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар по Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоАртемовскЛуганская Народная РеспубликаКиев
 
 
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