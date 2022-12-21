https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150447.html

Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска

Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей Артемовска

Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:41

2022-12-21T07:41

2022-12-21T07:41

специальная военная операция на украине

андрей марочко

артемовск

луганская народная республика

киев

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска оборудуют огневые точки в домах жителей города Артемовск (украинское название - Бахмут), сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Ранее в ЛНР заявили, что украинские войска готовят город Артемовск к городским боям. Он уточнил, что также украинская армия использует подвальные помещения социальных объектов в качестве складов артснарядов. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840149361.html

артемовск

луганская народная республика

киев

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андрей марочко, артемовск, луганская народная республика, киев