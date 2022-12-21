https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150313.html

Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР

Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2022

Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР

Украинские войска готовят город Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР к городским боям, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T07:34

2022-12-21T07:34

2022-12-21T07:34

специальная военная операция на украине

андрей марочко

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска готовят город Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР к городским боям, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он уточнил, что разведка зафиксировала, как в городе возводят фортификационные сооружения, создают укрепрайоны и копают траншеи. "К работам привлекают и мирное гражданское население, в том числе женщин", - дополнил Марочко. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840149361.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика