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Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221221/artemovsk-1840150313.html
Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР
Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР - РИА Новости, 21.12.2022
Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР
Украинские войска готовят город Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР к городским боям, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T07:34
2022-12-21T07:34
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска готовят город Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР к городским боям, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки. Он уточнил, что разведка зафиксировала, как в городе возводят фортификационные сооружения, создают укрепрайоны и копают траншеи. "К работам привлекают и мирное гражданское население, в том числе женщин", - дополнил Марочко. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221221/gorlovka-1840149361.html
артемовск
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андрей марочко, артемовск, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
07:34 21.12.2022
 
Украинские войска готовят Артемовск к городским боям, заявили в ЛНР

Народная милиция ЛНР: украинские войска готовят Артемовск к городским боям

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные в Артемовске
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска готовят город Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР к городским боям, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В населенном пункте Артемовск идут активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях", - сказал Марочко.
Он уточнил, что разведка зафиксировала, как в городе возводят фортификационные сооружения, создают укрепрайоны и копают траншеи.
"К работам привлекают и мирное гражданское население, в том числе женщин", - дополнил Марочко.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За город идут ожесточенные бои.
Последствия обстрела поселка шахты им. Калинина в Горловке - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
07:11Специальная военная операция на Украине
Украинские войска нанесли удар по Горловке
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоАртемовскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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