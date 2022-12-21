https://ria.ru/20221221/armiya-1840328612.html

Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО

Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО

Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T17:31

2022-12-21T17:31

2022-12-21T17:31

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

запорожская область

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном порядке внесут в планы развития Вооруженных Сил РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он выступил в среду на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Шойгу перечислил ряд необходимых мер в ответ на угрозы, связанные с реализацией планов Североатлантического альянса. "Товарищ Верховный главнокомандующий, при вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке", - доложил Шойгу Путину. В числе этих мер Шойгу назвал, в частности, необходимость довести численность российской армии до 1,5 миллионов человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек; поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет; cоздать Московский и Ленинградский военные округа; в Воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии; сформировать 3 мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html

https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840319667.html

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, сергей шойгу, владимир путин, запорожская область, россия, нато