https://ria.ru/20221221/armiya-1840328612.html
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО
Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
запорожская область
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_c5a3e9bdcf829d1f05a6d304e01d04bb.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном порядке внесут в планы развития Вооруженных Сил РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он выступил в среду на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Шойгу перечислил ряд необходимых мер в ответ на угрозы, связанные с реализацией планов Североатлантического альянса. "Товарищ Верховный главнокомандующий, при вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке", - доложил Шойгу Путину. В числе этих мер Шойгу назвал, в частности, необходимость довести численность российской армии до 1,5 миллионов человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек; поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет; cоздать Московский и Ленинградский военные округа; в Воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии; сформировать 3 мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html
https://ria.ru/20221221/finansirovanie-1840319667.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833454060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c36be6accccc751c22c38e34091a632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, владимир путин, запорожская область, россия, нато
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, НАТО
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО
Шойгу: меры по совершенствованию ВС России на фоне угроз НАТО внесут в планы развития