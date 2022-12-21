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Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО
Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T17:31
2022-12-21T17:31
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
запорожская область
россия
нато
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном порядке внесут в планы развития Вооруженных Сил РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он выступил в среду на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Шойгу перечислил ряд необходимых мер в ответ на угрозы, связанные с реализацией планов Североатлантического альянса. "Товарищ Верховный главнокомандующий, при вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке", - доложил Шойгу Путину. В числе этих мер Шойгу назвал, в частности, необходимость довести численность российской армии до 1,5 миллионов человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек; поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет; cоздать Московский и Ленинградский военные округа; в Воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии; сформировать 3 мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840303960.html
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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, запорожская область, россия, нато
Безопасность, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, НАТО
17:31 21.12.2022
 
Шойгу предложил меры по развитию ВС России на фоне угроз от НАТО

Шойгу: меры по совершенствованию ВС России на фоне угроз НАТО внесут в планы развития

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Меры по совершенствованию состава и структуры российской армии на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ в установленном порядке внесут в планы развития Вооруженных Сил РФ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он выступил в среду на расширенной коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. Шойгу перечислил ряд необходимых мер в ответ на угрозы, связанные с реализацией планов Североатлантического альянса.
Военный парад в честь 76-й годовщины Победы - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:35
Путин назвал сильные стороны России
"Товарищ Верховный главнокомандующий, при вашем согласии изложенные подходы будут внесены в планы развития Вооруженных Сил в установленном порядке", - доложил Шойгу Путину.
В числе этих мер Шойгу назвал, в частности, необходимость довести численность российской армии до 1,5 миллионов человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек; поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет; cоздать Московский и Ленинградский военные округа; в Воздушно-десантных войсках дополнительно сформировать 2 десантно-штурмовые дивизии; сформировать 3 мотострелковые дивизии, в том числе в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. 21 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 17:08
Минобороны заявило об увеличении поставок оружия ВС России на 30 процентов
 
БезопасностьСергей ШойгуВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияНАТО
 
 
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