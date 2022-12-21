https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html

Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии

Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии - РИА Новости, 21.12.2022

Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T16:27

2022-12-21T16:27

2022-12-21T16:40

вооруженные силы рф

безопасность

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных силах РФ.Предложения были озвучены министром на итоговой коллегии ведомства."Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить и мы с вами тоже об этом подробно поговорим", - сказал президент.

https://ria.ru/20221221/kontraktniki-1840291613.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, сергей шойгу