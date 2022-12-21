https://ria.ru/20221221/armiya-1840299482.html
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:27
2022-12-21T16:27
2022-12-21T16:40
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных силах РФ.Предложения были озвучены министром на итоговой коллегии ведомства."Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить и мы с вами тоже об этом подробно поговорим", - сказал президент.
https://ria.ru/20221221/kontraktniki-1840291613.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу
16:27 21.12.2022 (обновлено: 16:40 21.12.2022)
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по структурным изменениям в армии