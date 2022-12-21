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Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии - РИА Новости, 21.12.2022
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Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии - РИА Новости, 21.12.2022
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T16:27
2022-12-21T16:40
вооруженные силы рф
безопасность
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных силах РФ.Предложения были озвучены министром на итоговой коллегии ведомства."Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить и мы с вами тоже об этом подробно поговорим", - сказал президент.
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вооруженные силы рф, безопасность, владимир путин, сергей шойгу
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Владимир Путин, Сергей Шойгу
16:27 21.12.2022 (обновлено: 16:40 21.12.2022)
 
Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по реформированию армии

Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по структурным изменениям в армии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями министра обороны Сергея Шойгу по поводу дальнейших структурных изменений в Вооруженных силах РФ.
Предложения были озвучены министром на итоговой коллегии ведомства.
"Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить и мы с вами тоже об этом подробно поговорим", - сказал президент.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Вчера, 16:09
Шойгу призвал увеличить численность контрактников в Вооруженных силах
 
Вооруженные силы РФБезопасностьВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
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