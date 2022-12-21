https://ria.ru/20221221/armiya-1840282683.html

Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил

Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил - РИА Новости, 21.12.2022

Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил

Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи... РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T15:50

2022-12-21T15:50

2022-12-21T16:45

безопасность

вооруженные силы рф

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.

https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)