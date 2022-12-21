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Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил - РИА Новости, 21.12.2022
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Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил
Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:50
2022-12-21T16:45
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:50 21.12.2022 (обновлено: 16:45 21.12.2022)
 
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил

Шойгу призвал повысить ответственность главных командований за подготовку военнослужащих

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
Танк Т-72 в зоне спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 10:57
Главные события 2022 года в военной сфере
 
БезопасностьВооруженные силы РФРоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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