https://ria.ru/20221221/armiya-1840282683.html
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил - РИА Новости, 21.12.2022
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил
Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи... РИА Новости, 21.12.2022
2022-12-21T15:50
2022-12-21T15:50
2022-12-21T16:45
безопасность
вооруженные силы рф
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Совершенствование состава и структуры видов российских Вооруженных Сил необходимо продолжить на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжить совершенствование состава и структуры видов Вооруженных Сил, повысить ответственность главных командований за подготовку и применение объединений и соединений", - сказал Шойгу на расширенной коллегии военного ведомства.
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838802398.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:50 21.12.2022 (обновлено: 16:45 21.12.2022)
Шойгу призвал совершенствовать структуру Вооруженных сил
Шойгу призвал повысить ответственность главных командований за подготовку военнослужащих