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Во Франции заявили о плачевном положении ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
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Во Франции заявили о плачевном положении ВСУ
Во Франции заявили о плачевном положении ВСУ - РИА Новости, 20.12.2022
Во Франции заявили о плачевном положении ВСУ
Потери ВСУ настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя, пишет французское издание Tribune. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:32
2022-12-20T17:04
в мире
сергей суровикин
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
владимир зеленский
франция
украина
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Потери ВСУ настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя, пишет французское издание Tribune.Западу вскоре придется "исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям" режима Владимира Зеленского."Настанет день, когда американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец", — констатировали авторы статьи.В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Украине "погибли более двадцати тысяч мирных жителей и сто тысяч военных". При этом Киев назвал сведения ошибкой, отметив, что количество жертв составляет от десяти до тринадцати тысяч человек.В прошлом месяце командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин также сообщил, что только за октябрь ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих.Кроме того, в сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу, рассказал, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек, а 49 тысяч были ранены.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, сергей суровикин, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, владимир зеленский, франция, украина
В мире, Сергей Суровикин, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Франция, Украина
16:32 20.12.2022 (обновлено: 17:04 20.12.2022)
 
Во Франции заявили о плачевном положении ВСУ

Tribune: Украина не сможет победить в конфликте при высоком уровне потерь

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Потери ВСУ настолько велики, что Киев не может рассчитывать на успех на поле боя, пишет французское издание Tribune.

"На самом деле с такой статистикой украинские вооруженные силы никогда не смогут вытеснить Россию", — отметили журналисты.

Западу вскоре придется "исходить из реальности вместо того, чтобы льстить националистическим иллюзиям" режима Владимира Зеленского.
"Настанет день, когда американцы скажут украинцам, что пора положить всему этому конец", — констатировали авторы статьи.
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В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на Украине "погибли более двадцати тысяч мирных жителей и сто тысяч военных". При этом Киев назвал сведения ошибкой, отметив, что количество жертв составляет от десяти до тринадцати тысяч человек.
В прошлом месяце командующий Объединенной группировки российских войск генерал армии Сергей Суровикин также сообщил, что только за октябрь ВСУ потеряли более 12 тысяч военнослужащих.
Кроме того, в сентябре глава Минобороны Сергей Шойгу, рассказал, что украинские войска потеряли более 61 тысячи человек, а 49 тысяч были ранены.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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