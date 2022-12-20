https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:09
2022-12-20T13:09
2022-12-20T18:16
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
луганская народная республика
артемовск
соледар
вооруженные силы украины
андрей марочко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839967588_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_8bf679d614bb9693091433f085d8d52e.jpg
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Вооруженные силы России движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая от противника новые участки.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее во вторник также отмечал, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров к описанию к одному из видео Алаудинова подчеркнул, что прогнозы по ситуации на линии соприкосновения "весьма и весьма благоприятные".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Этот город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас Артемовск находится под контролем ВСУ, за город идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html
луганская народная республика
артемовск
соледар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839967588_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_ae3b7ea9089c9b860cef89b6fa0288f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, апты алаудинов, луганская народная республика, артемовск, соледар, вооруженные силы украины, андрей марочко, рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Артемовск, Соледар, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Рамзан Кадыров, Россия
13:09 20.12.2022 (обновлено: 18:16 20.12.2022)
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил об отказе ВСУ атаковать у Артемовска и Соледара