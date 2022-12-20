https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html

Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"

Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 20.12.2022

Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"

Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:09

2022-12-20T13:09

2022-12-20T18:16

специальная военная операция на украине

безопасность

апты алаудинов

луганская народная республика

артемовск

соледар

вооруженные силы украины

андрей марочко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1839967588_0:0:3007:1692_1920x0_80_0_0_8bf679d614bb9693091433f085d8d52e.jpg

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Вооруженные силы России движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая от противника новые участки.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее во вторник также отмечал, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров к описанию к одному из видео Алаудинова подчеркнул, что прогнозы по ситуации на линии соприкосновения "весьма и весьма благоприятные".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Этот город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас Артемовск находится под контролем ВСУ, за город идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221219/pushilin-1839664808.html

луганская народная республика

артемовск

соледар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, апты алаудинов, луганская народная республика, артемовск, соледар, вооруженные силы украины, андрей марочко, рамзан кадыров, россия