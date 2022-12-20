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Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 20.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/ukraina-1839966295.html
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата" - РИА Новости, 20.12.2022
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"
Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат"... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:09
2022-12-20T18:16
специальная военная операция на украине
безопасность
апты алаудинов
луганская народная республика
артемовск
соледар
вооруженные силы украины
андрей марочко
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".По его словам, Вооруженные силы России движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая от противника новые участки.Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее во вторник также отмечал, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров к описанию к одному из видео Алаудинова подчеркнул, что прогнозы по ситуации на линии соприкосновения "весьма и весьма благоприятные".Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Этот город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас Артемовск находится под контролем ВСУ, за город идут ожесточенные бои.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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луганская народная республика
артемовск
соледар
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безопасность, апты алаудинов, луганская народная республика, артемовск, соледар, вооруженные силы украины, андрей марочко, рамзан кадыров, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Артемовск, Соледар, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко, Рамзан Кадыров, Россия
13:09 20.12.2022 (обновлено: 18:16 20.12.2022)
 
Украинские войска отказываются идти в атаку, заявил командир "Ахмата"

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил об отказе ВСУ атаковать у Артемовска и Соледара

© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военные недалеко от Артемовска
Украинские военные недалеко от Артемовска - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AFP 2022 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военные недалеко от Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Украинские военные выдохлись и отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, заявил помощник главы Чеченской республики, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, Вооруженные силы России движутся хорошими темпами на всем протяжении линии соприкосновения, освобождая от противника новые участки.

"Мы отмечаем ситуацию, что противник полностью массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой. <…> У нас есть <…> видеоролики, где они отводят своих бойцов, которые отказываются <…> идти в атаку, отводят и расстреливают их. У нас идет массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке выдохся на все сто процентов", — сообщил Алаудинов.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко ранее во вторник также отмечал, что ВСУ отказались от наступательных действий на участках возле этих городов и перешли в глухую оборону из-за потерь в живой силе и технике.
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В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров к описанию к одному из видео Алаудинова подчеркнул, что прогнозы по ситуации на линии соприкосновения "весьма и весьма благоприятные".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Этот город — важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Сейчас Артемовск находится под контролем ВСУ, за город идут ожесточенные бои.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
19 декабря, 15:02Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 19.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАпты АлаудиновЛуганская Народная РеспубликаАртемовскСоледарВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоРамзан КадыровРоссия
 
 
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