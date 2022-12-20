https://ria.ru/20221220/ugroza-1840132092.html
Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России
Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России - РИА Новости, 20.12.2022
Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у Бухареста нет информации о возможной угрозе Молдавии со стороны Российской Федерации. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T23:23
2022-12-20T23:23
2022-12-20T23:23
в мире
клаус йоханнис
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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у Бухареста нет информации о возможной угрозе Молдавии со стороны Российской Федерации. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в понедельник, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, клаус йоханнис, сергей шойгу, россия, румыния, молдавия
В мире, Клаус Йоханнис, Сергей Шойгу, Россия, Румыния, Молдавия
Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России
Глава Румынии Йоханнис: у Бухареста нет информации об угрозе Кишиневу со стороны Москвы
КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у Бухареста нет информации о возможной угрозе Молдавии со стороны Российской Федерации.
Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в понедельник, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне.
"У нас нет подобной информации", - заявил Йоханнис на брифинге в ответ на просьбу журналистов прокомментировать опасения спецслужб Кишинева.
Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной
, является одним из самых больших в Европе
. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР
была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу
. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.