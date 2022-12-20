https://ria.ru/20221220/ugroza-1840132092.html

Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России

Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России - РИА Новости, 20.12.2022

Глава Румынии: у страны нет информации об угрозе Молдавии со стороны России

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у Бухареста нет информации о возможной угрозе Молдавии со стороны Российской Федерации. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T23:23

2022-12-20T23:23

2022-12-20T23:23

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КИШИНЕВ, 20 дек - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что у Бухареста нет информации о возможной угрозе Молдавии со стороны Российской Федерации. Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ заявил в понедельник, что РФ якобы планирует вторгнуться на территорию республики в начале 2023 года, в том числе, чтобы использовать вооружение со складов в Колбасне. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, клаус йоханнис, сергей шойгу, россия, румыния, молдавия