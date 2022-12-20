https://ria.ru/20221220/twitter-1840090741.html

Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ

Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.12.2022

Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ

Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T18:34

2022-12-20T18:34

2022-12-20T18:47

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.Ранее пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском, предприниматель обещал подчиниться его результатам."Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Примечательно, что, по данным телеканала, Маск начал искать нового претендента на свою роль главы компании еще до публикации опроса.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221220/mask-1839884589.html

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в мире, технологии, илон маск, twitter