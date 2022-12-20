https://ria.ru/20221220/twitter-1840090741.html
Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ
Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.12.2022
Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T18:34
2022-12-20T18:34
2022-12-20T18:47
в мире
технологии
илон маск
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600579371_0:22:2214:1267_1920x0_80_0_0_47ef7c63926b45e2180b65b13b614c9a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.Ранее пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском, предприниматель обещал подчиниться его результатам."Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании", - говорится в сообщении на сайте телеканала.Примечательно, что, по данным телеканала, Маск начал искать нового претендента на свою роль главы компании еще до публикации опроса.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221220/mask-1839884589.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600579371_45:0:2013:1476_1920x0_80_0_0_17de674e4cbc8da19a95b077bc14f847.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
18:34 20.12.2022 (обновлено: 18:47 20.12.2022)
Маск ищет нового главу для Twitter, сообщили СМИ
CNBC: миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости.
Владелец Twitter предприниматель и миллиардер Илон Маск активно ищет нового главу для Twitter, сообщает телеканал CNBC
со ссылкой на источники.
Ранее пользователи Twitter проголосовали за то, чтобы владелец соцсети Илон Маск ушел с поста главы компании. Опрос был запущен самим Маском, предприниматель обещал подчиниться его результатам.
"Владелец и генеральный директор Twitter Илон Маск ищет нового главного исполнительного директора для компании", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Примечательно, что, по данным телеканала, Маск начал искать нового претендента на свою роль главы компании еще до публикации опроса.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.