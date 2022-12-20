В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем
В МИД Китая призвали Евросоюз проявлять осторожность в тайваньском вопросе
© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Китай решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между ЕС и Тайванем, Евросоюз должен с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Делегация комитета Европейского парламента по международной торговле в понедельник прибыла на Тайвань с четырехдневным визитом, сообщило ранее министерство иностранных дел острова.
Мао Нин подчеркнула, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом мирового сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений, а также политической основой отношений Китая и ЕС.
"Будучи официальным органом ЕС, Европейский парламент должен соблюдать принцип одного Китая. Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между ЕС и Тайванем и призывает ЕС искренне соблюдать принцип одного Китая, проявлять осторожность в словах и делах по отношению к тайваньскому вопросу", - сказала она.
Ранее комитет Европейского парламента по международной торговле сообщил в Twitter, что делегацию на Тайвань возглавит член ЕП Анна Асимакопулу. По информации комитета, стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество.
В начале ноября группа европейских законодателей, двое из которых попали под санкции КНР, находились с визитом на Тайване. В делегацию вошли в общей сложности восемь европейских законодателей, включая депутата Европарламента Рейнхарда Бютикофера, а также члена палаты представителей Нидерландов Сьёрда Вимера Сьёрдсма, в отношении которых Пекин ввел санкции в марте 2021 года. Центральными темами визита стали торговля, инвестиции и технологии. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда призвал не воспринимать всерьез этот визит, заявив, что находящиеся с визитом на Тайване европейские парламентарии всегда распространяли ложь и слухи о Китае.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.