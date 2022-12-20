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В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем - РИА Новости, 20.12.2022
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В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем
В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем - РИА Новости, 20.12.2022
В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем
Китай решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между ЕС и Тайванем, Евросоюз должен с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу, РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T11:20
2022-12-20T11:20
в мире
китай
тайвань
сша
евросоюз
европарламент
нэнси пелоси
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Китай решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между ЕС и Тайванем, Евросоюз должен с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Делегация комитета Европейского парламента по международной торговле в понедельник прибыла на Тайвань с четырехдневным визитом, сообщило ранее министерство иностранных дел острова. Мао Нин подчеркнула, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом мирового сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений, а также политической основой отношений Китая и ЕС. "Будучи официальным органом ЕС, Европейский парламент должен соблюдать принцип одного Китая. Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между ЕС и Тайванем и призывает ЕС искренне соблюдать принцип одного Китая, проявлять осторожность в словах и делах по отношению к тайваньскому вопросу", - сказала она. Ранее комитет Европейского парламента по международной торговле сообщил в Twitter, что делегацию на Тайвань возглавит член ЕП Анна Асимакопулу. По информации комитета, стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество. В начале ноября группа европейских законодателей, двое из которых попали под санкции КНР, находились с визитом на Тайване. В делегацию вошли в общей сложности восемь европейских законодателей, включая депутата Европарламента Рейнхарда Бютикофера, а также члена палаты представителей Нидерландов Сьёрда Вимера Сьёрдсма, в отношении которых Пекин ввел санкции в марте 2021 года. Центральными темами визита стали торговля, инвестиции и технологии. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда призвал не воспринимать всерьез этот визит, заявив, что находящиеся с визитом на Тайване европейские парламентарии всегда распространяли ложь и слухи о Китае. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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в мире, китай, тайвань, сша, евросоюз, европарламент, нэнси пелоси, чжао лицзянь
В мире, Китай, Тайвань, США, Евросоюз, Европарламент, Нэнси Пелоси, Чжао Лицзянь
11:20 20.12.2022
 
В Китае выступили против официального взаимодействия между ЕС и Тайванем

В МИД Китая призвали Евросоюз проявлять осторожность в тайваньском вопросе

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 дек - РИА Новости. Китай решительно выступает против любых форм официального взаимодействия между ЕС и Тайванем, Евросоюз должен с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу, заявила во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Делегация комитета Европейского парламента по международной торговле в понедельник прибыла на Тайвань с четырехдневным визитом, сообщило ранее министерство иностранных дел острова.
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Мао Нин подчеркнула, что в мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, а принцип "одного Китая" является общим консенсусом мирового сообщества и общепризнанной базовой нормой международных отношений, а также политической основой отношений Китая и ЕС.
"Будучи официальным органом ЕС, Европейский парламент должен соблюдать принцип одного Китая. Китай решительно выступает против любых форм официальных контактов между ЕС и Тайванем и призывает ЕС искренне соблюдать принцип одного Китая, проявлять осторожность в словах и делах по отношению к тайваньскому вопросу", - сказала она.
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Ранее комитет Европейского парламента по международной торговле сообщил в Twitter, что делегацию на Тайвань возглавит член ЕП Анна Асимакопулу. По информации комитета, стороны обсудят торговое и инвестиционное сотрудничество.
В начале ноября группа европейских законодателей, двое из которых попали под санкции КНР, находились с визитом на Тайване. В делегацию вошли в общей сложности восемь европейских законодателей, включая депутата Европарламента Рейнхарда Бютикофера, а также члена палаты представителей Нидерландов Сьёрда Вимера Сьёрдсма, в отношении которых Пекин ввел санкции в марте 2021 года. Центральными темами визита стали торговля, инвестиции и технологии. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь тогда призвал не воспринимать всерьез этот визит, заявив, что находящиеся с визитом на Тайване европейские парламентарии всегда распространяли ложь и слухи о Китае.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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