https://ria.ru/20221220/solidarnost-1839723360.html

Международный день солидарности людей

Международный день солидарности людей - РИА Новости, 20.12.2022

Международный день солидарности людей

Ежегодно 20 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day). РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T02:51

2022-12-20T02:51

2022-12-20T02:51

справки

в мире

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Ежегодно 20 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день солидарности людей (International Human Solidarity Day). Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 декабря 2005 года, которая была посвящена проведению первого десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты (1997-2006).В своей резолюции Генеральная Ассамблея отметила, что одной из фундаментальных и универсальных ценностей, которые должны лежать в основе международных отношений в XXI веке, является солидарность. В День международной солидарности ООН напоминает правительствам стран о том, что они должны уважать свои обязательства, касающиеся международных соглашений.Это день действий в защиту новых инициатив по искоренению нищеты.Солидарность – единство убеждений и действий, взаимопомощь и поддержка членов социальной группы, основывающиеся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей; совместная ответственность.Одним из основополагающих принципов ООН с момента ее основания является солидарность с людьми, страдающими от нищеты и угнетения. Создание ООН содействовало сближению народов и стран мира в целях защиты мира, прав человека и социально-экономического развития. Неукоснительно придерживаясь духа солидарности, ООН в повседневной деятельности полагается на "осуществление международного сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера".В 2005 году Комиссией ООН по правам человека был учрежден мандат независимого эксперта по вопросу о правах человека и международной солидарности.С 2017 года эту должность занимает профессор Обиора К. Окафор (Нигерия). Согласно его докладу о глобальной солидарности в вопросе вакцинации и права человека в контексте пандемии COVID-19 (2022), накопление запасов вакцин западноевропейскими и североамериканскими странами продолжает сказываться на доступе к ним, в том числе и ценовом, населения глобального Юга. Так, было установлено, что стоимость, по которой отдельные фармацевтические компании реализуют свои вакцины, в 6-24 раза превосходит цену их производства. По состоянию на 22 мая 2022 года, было вакцинировано всего 4,1% населения Африки. Генеральная Ассамблея ООН 20 декабря 2002 года учредила Всемирный фонд солидарности (World Solidarity Fund) в качестве целевого фонда Программы развития ООН (ПРООН). Его цель – искоренить нищету и способствовать развитию человека и общества в развивающихся странах, в особенности среди беднейших слоев населения. ПРООН является глобальной сетью ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения. Эта структура работает в 170 странах и территориях. В основе ее работы лежит партнерство. Организация мобилизует средства для осуществления Повестки дня на период до 2030 года в рамках обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития с особым вниманием к беднейшим и наиболее уязвимым слоям населения. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. ЦУР заменили Цели развития тысячелетия (ЦРТ), которые положили начало глобальным усилиям в 2000 году по борьбе с бедностью и помогли вырваться из крайней нищеты более чем одному миллиарду людей. Согласно докладу ПРООН и Оксфордской инициативы по человеческому развитию и борьбе с бедностью (2022), как минимум 1,2 миллиарда человек в мире живут в условиях "многомерной бедности", получая менее 1,9 доллара в день на человека. Около половины из них – дети младше 18 лет. Большинство бедняков в мире – 83% (579 миллионов) – жители стран Африки к югу от Сахары. Примерно 385 миллионов – в Южной Азии. В Европе таких около миллиона. 83% всех бедняков – сельские жители.Цель ПРООН – помочь 100 миллионам человек по всему миру вырваться из многомерной бедности уже к 2025 году. По данным ООН, чтобы искоренить бедность к 2030 году, учитывая нынешние темпы роста населения, необходимо ежегодно сокращать примерно на 110 миллионов человек число людей, живущих на менее чем 1,9 доллара в день. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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