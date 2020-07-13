В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Представители агентств Представители агентств Организации объединенных наций в России рассказали, что приветствуют Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР).

Обзор, который будет представлен 14 июля на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, совместно подготовлен Минэкономразвития и Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации . В этом году в общей сложности 47 государств, в числе которых и Россия, представят свои Добровольные национальные обзоры. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. В обзорах страны рассказывают о ходе и результатах реализации Целей устойчивого развития.

Повестка-2030

В ООН приветствуют выход Добровольного национального обзора, заявил РИА Новости директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. "Мы считаем, что это очень важное событие как для Российской Федерации, так и для Организации объединенных наций", - сказал он.

Кузнецов напомнил, что повестка устойчивого развития до 2030 года имеет ряд особенностей. "Во-первых, в отличие от целей развития тысячелетия, повестка-2030 и ее 17 целей адресована всем странам – не только развивающимся, но и находящимся на высоком уровне развития. Во-вторых, идеология повестки предполагает взаимосвязь трех ее составляющих: экологической, экономической и социальной. И в-третьих, повестка-2030 адресована не только правительствам, а предполагает активное участие гражданского общества и бизнеса. Все эти критерии нашли свое отражение в Добровольном национальном обзоре России", - подчеркнул он.

"Россия как страна-донор и страна, которая активно работает по программам содействия развитию, имеет возможность поделиться своим опытом и наилучшими практиками с другими странами, которые участвуют в реализации повестки-2030", - подчеркнул Кузнецов. Он также отметил, что информационный центр ООН выступил партнером в подготовке и представлении обзора. "Поэтому ООН ощущает себя причастной к этому важнейшему для России событию", - заключил он.

Развитие в условиях пандемии

Реализация повестки-2030 продолжается даже во время чрезвычайной ситуации, говорится в основных тезисах обзора. "Россия прилагает все усилия для сдерживания пандемии COVID-19 и предоставляет медицинскую помощь и медицинские услуги всем нуждающимся в стране, а также за ее пределами. Правительство применяет широкий круг мер для минимизации негативного влияния карантина на население и бизнес", - отмечается в документе.

ВОЗ приветствует усилия всех стран, направленные на достижение ЦУР", - заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович

"ООН и ВОЗ совместно объявили, что COVID-19 представляет собой вызов для Целей устойчивого развития в глобальном масштабе. Как только появятся официальные заявления по этому вопросу, они будут опубликованы на веб-сайте ВОЗ. ВОЗ уже много раз высоко оценивала активные усилия по смягчению последствий COVID-19", - отметила она.

Вопросы экологии

"Приветствуем подготовку такого обзора. Тем более, что фактически прошло уже четыре с половиной года, (скоро) будет пять лет, на реализацию программы (Повестка дня на период до 2030 года) выделено 15 лет (с 2015 года – ред.), уже треть мы прошли, то есть очень хорошо оценить то, на каком уровне мы находимся, чтобы скорректировать политику", - заявил РИА Новости руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Владимир Мошкало.

Глава представительства ЮНЕП в России также отметил, что у Программы ООН по окружающей среде в РФ сложилось только положительное отношение к обзору. Среди плюсов Добровольного национального обзора России Мошкало назвал то, что подготовка обзора была открытая и к ней привлекли практически все слои общества.

Зеленая экономика

Говоря об ожиданиях ЮНЕП от презентации российского обзора, Мошкало сказал, что хотелось бы видеть, чтобы в нем больше внимания было уделено зеленой экономике. "В принципе зеленая экономика, как я сказал, это механизм для достижения устойчивого развития. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы в этом обзоре и вообще в Российской Федерации все-таки немного больше внимания уделяли переходу на зеленые рельсы, насколько это возможно", - сказал собеседник агентства.

По словам главы представительства ЮНЕП в России, после публикации обзора хотелось бы понять стратегическое направление развития зеленой экономике в РФ. Кроме того, добавил Мошкало, с переходом на зеленую экономику возникает вопрос, как достичь увеличения выработки электроэнергии для ее функционирования и как утилизировать использованные батареи и аккумуляторы. "Возникает вопрос, за счет чего будет увеличение производства электроэнергии? За счет углеводородов или альтернативных источников? Это пока не понятно. Это первый вопрос, который всплывает. И второй вопрос – утилизация всех этих батарей, аккумуляторов и прочего", - сказал он.

Мошкало также отметил, что информированность населения России по Целям устойчивого развития еще недостаточная. Кроме этого, по мнению главы представительства ЮНЕП в РФ, плохо, что в стране нет отдельного органа правительства, который бы координировал выполнение Повестки дня на период до 2030 года.