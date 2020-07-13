Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200713/1574290868.html
В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития
Представители агентств Организации объединенных наций в России рассказали, что приветствуют Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей... РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T17:37
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
воз
москва
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a8a3d4ceeddb07a73e8ba12f8a0241ca.jpg
https://ria.ru/20200625/1573451630.html
https://ria.ru/20200701/1573742654.html
https://ria.ru/20200708/1574060865.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a8a3d4ceeddb07a73e8ba12f8a0241ca.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5e168177e4db79352426e92aa9c08ebd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151430/97/1514309758_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_02278d97caa9e4f1fbc388a61b14ed60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, москва, оон, в мире

В ООН прокомментировали обзор России по целям устойчивого развития

17:37 13.07.2020
449
© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Представители агентств Организации объединенных наций в России рассказали, что приветствуют Добровольный национальный обзор России о выполнении Целей устойчивого развития (ЦУР).
Обзор, который будет представлен 14 июля на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, совместно подготовлен Минэкономразвития и Аналитическим центром при правительстве Российской Федерации. В этом году в общей сложности 47 государств, в числе которых и Россия, представят свои Добровольные национальные обзоры. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) были единогласно приняты мировыми лидерами осенью 2015 года. В обзорах страны рассказывают о ходе и результатах реализации Целей устойчивого развития.

Повестка-2030

В ООН приветствуют выход Добровольного национального обзора, заявил РИА Новости директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. "Мы считаем, что это очень важное событие как для Российской Федерации, так и для Организации объединенных наций", - сказал он.
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
25 июня, 11:22
СП не нашла ответственного за достижение целей устойчивого развития
Кузнецов напомнил, что повестка устойчивого развития до 2030 года имеет ряд особенностей. "Во-первых, в отличие от целей развития тысячелетия, повестка-2030 и ее 17 целей адресована всем странам – не только развивающимся, но и находящимся на высоком уровне развития. Во-вторых, идеология повестки предполагает взаимосвязь трех ее составляющих: экологической, экономической и социальной. И в-третьих, повестка-2030 адресована не только правительствам, а предполагает активное участие гражданского общества и бизнеса. Все эти критерии нашли свое отражение в Добровольном национальном обзоре России", - подчеркнул он.
"Россия как страна-донор и страна, которая активно работает по программам содействия развитию, имеет возможность поделиться своим опытом и наилучшими практиками с другими странами, которые участвуют в реализации повестки-2030", - подчеркнул Кузнецов. Он также отметил, что информационный центр ООН выступил партнером в подготовке и представлении обзора. "Поэтому ООН ощущает себя причастной к этому важнейшему для России событию", - заключил он.

Развитие в условиях пандемии

Реализация повестки-2030 продолжается даже во время чрезвычайной ситуации, говорится в основных тезисах обзора. "Россия прилагает все усилия для сдерживания пандемии COVID-19 и предоставляет медицинскую помощь и медицинские услуги всем нуждающимся в стране, а также за ее пределами. Правительство применяет широкий круг мер для минимизации негативного влияния карантина на население и бизнес", - отмечается в документе.
Господдержка россиян во время пандемии
2 апреля, 13:53Распространение нового коронавируса
Господдержка россиян во время пандемии COVID-19
"ВОЗ приветствует усилия всех стран, направленные на достижение ЦУР", - заявила РИА Новости представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"ООН и ВОЗ совместно объявили, что COVID-19 представляет собой вызов для Целей устойчивого развития в глобальном масштабе. Как только появятся официальные заявления по этому вопросу, они будут опубликованы на веб-сайте ВОЗ. ВОЗ уже много раз высоко оценивала активные усилия по смягчению последствий COVID-19", - отметила она.

Вопросы экологии

"Приветствуем подготовку такого обзора. Тем более, что фактически прошло уже четыре с половиной года, (скоро) будет пять лет, на реализацию программы (Повестка дня на период до 2030 года) выделено 15 лет (с 2015 года – ред.), уже треть мы прошли, то есть очень хорошо оценить то, на каком уровне мы находимся, чтобы скорректировать политику", - заявил РИА Новости руководитель представительства Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России Владимир Мошкало.
Глава представительства ЮНЕП в России также отметил, что у Программы ООН по окружающей среде в РФ сложилось только положительное отношение к обзору. Среди плюсов Добровольного национального обзора России Мошкало назвал то, что подготовка обзора была открытая и к ней привлекли практически все слои общества.
Зааместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
1 июля, 15:34Голосование по поправкам в Конституцию
Вице-премьер объяснила, как поправки помогут решить проблемы экологии

Зеленая экономика

Говоря об ожиданиях ЮНЕП от презентации российского обзора, Мошкало сказал, что хотелось бы видеть, чтобы в нем больше внимания было уделено зеленой экономике. "В принципе зеленая экономика, как я сказал, это механизм для достижения устойчивого развития. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы в этом обзоре и вообще в Российской Федерации все-таки немного больше внимания уделяли переходу на зеленые рельсы, насколько это возможно", - сказал собеседник агентства.
По словам главы представительства ЮНЕП в России, после публикации обзора хотелось бы понять стратегическое направление развития зеленой экономике в РФ. Кроме того, добавил Мошкало, с переходом на зеленую экономику возникает вопрос, как достичь увеличения выработки электроэнергии для ее функционирования и как утилизировать использованные батареи и аккумуляторы. "Возникает вопрос, за счет чего будет увеличение производства электроэнергии? За счет углеводородов или альтернативных источников? Это пока не понятно. Это первый вопрос, который всплывает. И второй вопрос – утилизация всех этих батарей, аккумуляторов и прочего", - сказал он.
Здание Государственной Думы РФ
8 июля, 14:55
Госдума поддержала проект о системе аттестации сотрудников в энергетике
Мошкало также отметил, что информированность населения России по Целям устойчивого развития еще недостаточная. Кроме этого, по мнению главы представительства ЮНЕП в РФ, плохо, что в стране нет отдельного органа правительства, который бы координировал выполнение Повестки дня на период до 2030 года.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
311000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗМоскваООНВ мире
Рекомендуем
Коронавирус
Эксперты оценили возможность наличия врожденного иммунитета к COVID-19
Кадры тушения пожара при помощи вертолета МЧС на складе в Самаре
Площадь пожара на складе в Самаре достигла 7,5 тысячи "квадратов"
Паспортный контроль в аэропорту Борисполь
Украинские пограничники не пустили в страну российского актера
Иван Сафронов в Лефортовском суде
ФСБ не нашла гостайны в публикациях Сафронова, заявил адвокат
Иван Сафронов в Лефортовском суде
Адвокат Сафронова рассказал детали позиции ФСБ по делу о госизмене
Здание правительства Республики Армения в ночное время
Парламент Армении отклонил проект об отмене запрета собраний во время ЧП
Президент Польши Анджей Дуда в своем предвыборном штабе в день выборов президента Польши в Варшаве
В ОБСЕ указали на ксенофобную риторику президента Польши
Пожар на борту десантного корабля на базе ВМС США в Сан-Диего
Более 50 человек пострадали при тушении пожара на десантном корабле в США
Экс-министр обороны Азербайджана Рагим Газиев
В Азербайджане задержали экс-министра обороны
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ еще не получила формального письма от США о выходе из организации
Девушка измеряет объем талии
Назван продукт, уничтожающий холестерин в организме
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Украина захотела поставить "точку" в переговорах с Россией по Донбассу
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, на заседании в Басманном суде Москвы. 12 апреля 2019
Титов обсудил дело Калви с послом США в России
Дом правительства РФ
В правительстве поддержали законопроект о территориальной целостности
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины не видит риска аннексии Донбасса со стороны России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30В Казахстане продлили ограничительные меры из-за коронавируса
07:29Япония может открыть въезд главам фирм из стран, где идет эпидемия
07:26Депутата заксобрания Омской области отправили под домашний арест
07:24Инвалид-колясочник в Приморье впервые покорил гору Туманная
07:22Истребитель ВВС США разбился во время приземления на авиабазе
07:09В Красноярском крае назвали причину пожара на базе стройматериалов
06:53Эксперты ВОЗ приедут в Казахстан для изучения природы вспышки пневмонии
06:46Глава минздрава Австралии не смог с первого раза надеть медицинскую маску
06:44СМИ: в Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков
06:38В Красноярском крае ликвидировали пожар на базе стройматериалов
06:36В Казахстане число погибших от COVID-19 выросло до 396
06:22Товарооборот между Россией и Китаем за шесть месяцев упал на 5,6%
06:19В Казахстане за сутки выявили более 1,8 тысячи случаев коронавируса
06:08В двухэтажном доме в Новосибирске обрушился потолок
06:00В Красноярске две женщины погибли в ДТП с грузовиком
05:59Японская Белая книга отметила три новых направления обороны
05:49Жителям Чукотки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
05:42Власти отменили режим самоизоляции для прибывающих в Забайкалье
05:35В Южно-Сахалинске восстановили электроснабжение после аварии
05:32Сирийский боевик сообщил, что проходил подготовку у инструкторов из США
Лента новостейМолния