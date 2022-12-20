10:37 20.12.2022 (обновлено: 11:03 20.12.2022)
Неформальный саммит СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 26-27 декабря пройдет неформальная встреча глав государств СНГ
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане. Архивное фото
МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – ред.) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству", - сказал глава исполкома СНГ журналистам во вторник в Минске.
По его словам, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. "Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске (президентов Белоруссии и России – ред.)", - сказал Лебедев.
Он отметил, что состоявшийся накануне визит президента России Владимира Путина в Минск прошел очень результативно. "Мы, представители стран СНГ в исполкоме, очень внимательно следили за ходом визита, за освещением визита. Те высказывания президентов, и России, и Беларуси, которые прозвучали, обнадеживают. Укрепляются тесное экономическое сотрудничество, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество. Итоги визита, как мне кажется, способствуют тому, чтобы наша безопасность – и России, и Беларуси – от внешнего воздействия была обеспечена хорошо", - продолжил Лебедев.
"Я не устаю говорить, что Союзное государство - это пример тесного интеграционного сотрудничества", - сказал он. Лебедев заметил, что все позитивные достижения в рамках союзного строительства Белоруссии и России переносятся на платформу СНГ, ЕАЭС, а многие наработки Содружества переносятся на площадки других интеграционных объединений.
Он добавил, что серии двусторонних визитов прошли и между другими странами СНГ в уходящем году. "Эти контакты активизировались, и я надеюсь, что 2023 год будет для Содружества результативным", - подчеркнул Лебедев.
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