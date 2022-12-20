https://ria.ru/20221220/sng-1839918794.html

Неформальный саммит СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге

Неформальный саммит СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 20.12.2022

Неформальный саммит СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге

Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T10:37

2022-12-20T10:37

2022-12-20T11:03

санкт-петербург

россия

минск

снг

содружество

сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции)

белоруссия

владимир путин

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МИНСК, 20 дек – РИА Новости. Неформальная встреча глав стран СНГ пройдет 26-27 декабря в Санкт-Петербурге, сообщил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев."На следующей неделе не менее важная встреча, неформальная, глав государств СНГ в Санкт-Петербурге. По приглашению президента России 26-27 (декабря – ред.) эта встреча состоится. Мы надеемся, что она придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству", - сказал глава исполкома СНГ журналистам во вторник в Минске.По его словам, самым ярким показателем укрепляющегося сотрудничества стран СНГ является активизация контактов на самом высоком уровне, между главами государств. "Не проходит и месяца, чтобы главы наших государств не встречались, не взаимодействовали. Только что прошла встреча в Минске (президентов Белоруссии и России – ред.)", - сказал Лебедев.Он отметил, что состоявшийся накануне визит президента России Владимира Путина в Минск прошел очень результативно. "Мы, представители стран СНГ в исполкоме, очень внимательно следили за ходом визита, за освещением визита. Те высказывания президентов, и России, и Беларуси, которые прозвучали, обнадеживают. Укрепляются тесное экономическое сотрудничество, гуманитарное, военно-политическое сотрудничество. Итоги визита, как мне кажется, способствуют тому, чтобы наша безопасность – и России, и Беларуси – от внешнего воздействия была обеспечена хорошо", - продолжил Лебедев."Я не устаю говорить, что Союзное государство - это пример тесного интеграционного сотрудничества", - сказал он. Лебедев заметил, что все позитивные достижения в рамках союзного строительства Белоруссии и России переносятся на платформу СНГ, ЕАЭС, а многие наработки Содружества переносятся на площадки других интеграционных объединений.Он добавил, что серии двусторонних визитов прошли и между другими странами СНГ в уходящем году. "Эти контакты активизировались, и я надеюсь, что 2023 год будет для Содружества результативным", - подчеркнул Лебедев.

https://ria.ru/20221220/ssha-1839888881.html

https://ria.ru/20221220/putin-1839907956.html

https://ria.ru/20221216/sng-1839107980.html

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санкт-петербург, россия, минск, снг, содружество , сергей лебедев (заместитель министра внутренних дел рф – начальник следственного департамента мвд рф генерал-лейтенант юстиции), белоруссия, владимир путин, евразийский экономический союз