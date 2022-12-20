https://ria.ru/20221220/shoygu-1840063122.html
Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны
Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны - РИА Новости, 20.12.2022
Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны, доложит о ходе специальной военной... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:19
2022-12-20T17:19
2022-12-20T17:19
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны, доложит о ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля."С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что в расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, по видео в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, безопасность, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шойгу выступит с докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны
Шойгу доложит о ходе спецоперации на расширенном заседании коллегии Минобороны
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу выступит с основным докладом на расширенном заседании коллегии Минобороны, доложит о ходе специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.
"С основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в расширенном заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, по видео в мероприятии примут участие около 15 тысяч должностных лиц Вооруженных Сил Российской Федерации.