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В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год - РИА Новости, 20.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221220/sfu-1839757172.html
В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год
В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год - РИА Новости, 20.12.2022
В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год
Выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год в городах России, а также сократить затраты на их транспортировку поможет комплекс улучшений для гидропонных... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T03:00
2022-12-20T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
сибирский федеральный университет
россия
красноярск
биология
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год в городах России, а также сократить затраты на их транспортировку поможет комплекс улучшений для гидропонных вертикальных ферм, считают ученые СФУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.Качество овощной продукции во многом зависит от свойств грунта и климатических условий. Достигнуть их оптимального сочетания для обеспечения длительной урожайности в естественной среде бывает проблематично. Поэтому аграрная промышленность использует масштабные теплицы, рассказали в Сибирском государственном университете (СФУ).Однако, как подчеркнули в вузе, места выращивания культур находятся далеко за пределами города, и на доставку урожая в различные регионы России нередко требуется не один день.Некоторые продукты питания, например, зелень, попадают на рынок в худшем состоянии, чем в день сбора. Вместе с тем, цены на товар зависят от сезона и расстояния до места реализации. А вкусовые качества овощей в несезон, особенно, в мегаполисах и в северной части страны, сильно хуже сезонных, пояснили исследователи.Благодаря гидропонным городским фермам (сити-фермам) возможно стабилизировать, как стоимость ряда продуктов, так и их качество, считают в вузе. На таких предприятиях аграрные культуры выращивают без грунта, в питательной среде, циркуляцию которой обеспечивает гидропонная установка.Из-за возможности размещать такие фермы в любых городах логистический вопрос решается сам собой. Формат позволяет располагать контейнеры с растениями несколькими рядами и очень близко друг к другу, то есть обходиться сравнительно небольшими территориями, заметили ученые.Специалисты СФУ предложили комплекс улучшений для гидропонных ферм, который, по их мнению, поможет масштабировать этот формат производства, понизить затраты на процесс выращивания и улучшить качество овощей, ягод и зелени. Исследователи разработали программное обеспечение для непрерывного мониторинга растений и нейронную сеть, распознающую недоброкачественные посевной материал.Он добавил, что программа, измеряющая электропроводимость раствора, может сама добавлять в него соли калия и азота, если это будет нужно для оптимального состояния среды. А благодаря сетевому мониторингу ученые могут отслеживать состояние растений на большом расстоянии. С помощью специального приложения для смартфона сотрудники лаборатории каждое утро получают отчет с графиками показателей влажности, кислотности, освещенности в помещениях и могут управлять условиями дистанционно."Мы успешно выращиваем микрозелень, ароматические травы, разновидности салата. Но очереди овощи, в первую очередь – томаты. Фермы позволяют получать магазинам, ресторанам или непосредственно потребителям свежую продукцию с оптимальным балансом питательных веществ и витаминов", – уточнил Антон Хантимиров.Важное преимущество гидропонных установок с разработанным в СФУ программным обеспечением – их невысокая стоимость по сравнению с существующими аналогами. К тому же, такая городская ферма практически целиком может комплектоваться из деталей отечественного производства, делающихся в рамках стратегии импортозамещения.Дальнейшей целью проекта исследовательская группа называет внедрение предложенных технологий в промышленность. Такие производства можно размещать в удаленных регионах, на севере России, где экономия за счет логистики будет максимальной.С использованием предложенной модернизации гидропонные городские фермы можно легко масштабировать производство, уверены в вузе.
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навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, россия, красноярск, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Сибирский федеральный университет, Россия, Красноярск, биология
03:00 20.12.2022
 

В России нашли способ выращивать недорогие и вкусные овощи круглый год

© Фото : Пресс-служба СФУВыращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год в городах России, а также сократить затраты на их транспортировку поможет комплекс улучшений для гидропонных вертикальных ферм, считают ученые СФУ. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Качество овощной продукции во многом зависит от свойств грунта и климатических условий. Достигнуть их оптимального сочетания для обеспечения длительной урожайности в естественной среде бывает проблематично. Поэтому аграрная промышленность использует масштабные теплицы, рассказали в Сибирском государственном университете (СФУ).
Однако, как подчеркнули в вузе, места выращивания культур находятся далеко за пределами города, и на доставку урожая в различные регионы России нередко требуется не один день.
Заведующий Лабораторией микробиологии и биотехнологии БФУ Станислав Сухих - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
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Некоторые продукты питания, например, зелень, попадают на рынок в худшем состоянии, чем в день сбора. Вместе с тем, цены на товар зависят от сезона и расстояния до места реализации. А вкусовые качества овощей в несезон, особенно, в мегаполисах и в северной части страны, сильно хуже сезонных, пояснили исследователи.
Благодаря гидропонным городским фермам (сити-фермам) возможно стабилизировать, как стоимость ряда продуктов, так и их качество, считают в вузе. На таких предприятиях аграрные культуры выращивают без грунта, в питательной среде, циркуляцию которой обеспечивает гидропонная установка.
© Фото : Пресс-служба СФУ

Ученые СФУ усовершенствовали технологии выращивания разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
1 из 6

Ученые СФУ усовершенствовали технологии выращивания разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Разработано программное обеспечение для круглосуточного мониторинга растений в сити-ферме, а также нейросеть, "вычисляющая" некачественный посевной материал.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
2 из 6

Разработано программное обеспечение для круглосуточного мониторинга растений в сити-ферме, а также нейросеть, "вычисляющая" некачественный посевной материал.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Разработка удешевит получение микрозелени, ароматических трав, салата и овощей для ресторанов и частных фермерских хозяйств.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
3 из 6

Разработка удешевит получение микрозелени, ароматических трав, салата и овощей для ресторанов и частных фермерских хозяйств.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

ПО отвечает за поддержание комфортных условий - регулирует баланс солей и кислотность питательного раствора.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
4 из 6

ПО отвечает за поддержание комфортных условий - регулирует баланс солей и кислотность питательного раствора.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Разработанная красноярцами система сделает городское фермерство безопаснее. В гидропонной установке отсутствуют вредители, возбудители болезней растений и угрозы для урожая.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
5 из 6

Разработанная красноярцами система сделает городское фермерство безопаснее. В гидропонной установке отсутствуют вредители, возбудители болезней растений и угрозы для урожая.

© Фото : Пресс-служба СФУ
© Фото : Пресс-служба СФУ

Развитие гидропонных вертикальных ферм позволит снабжать супермаркеты и рестораны свежей зеленью и ягодами круглый год.

Выращивание разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм
6 из 6

Развитие гидропонных вертикальных ферм позволит снабжать супермаркеты и рестораны свежей зеленью и ягодами круглый год.

© Фото : Пресс-служба СФУ
1 из 6

Ученые СФУ усовершенствовали технологии выращивания разных культур в условиях гидропонных вертикальных ферм.

© Фото : Пресс-служба СФУ
2 из 6

Разработано программное обеспечение для круглосуточного мониторинга растений в сити-ферме, а также нейросеть, "вычисляющая" некачественный посевной материал.

© Фото : Пресс-служба СФУ
3 из 6

Разработка удешевит получение микрозелени, ароматических трав, салата и овощей для ресторанов и частных фермерских хозяйств.

© Фото : Пресс-служба СФУ
4 из 6

ПО отвечает за поддержание комфортных условий - регулирует баланс солей и кислотность питательного раствора.

© Фото : Пресс-служба СФУ
5 из 6

Разработанная красноярцами система сделает городское фермерство безопаснее. В гидропонной установке отсутствуют вредители, возбудители болезней растений и угрозы для урожая.

© Фото : Пресс-служба СФУ
6 из 6

Развитие гидропонных вертикальных ферм позволит снабжать супермаркеты и рестораны свежей зеленью и ягодами круглый год.

© Фото : Пресс-служба СФУ
Из-за возможности размещать такие фермы в любых городах логистический вопрос решается сам собой. Формат позволяет располагать контейнеры с растениями несколькими рядами и очень близко друг к другу, то есть обходиться сравнительно небольшими территориями, заметили ученые.
Специалисты СФУ предложили комплекс улучшений для гидропонных ферм, который, по их мнению, поможет масштабировать этот формат производства, понизить затраты на процесс выращивания и улучшить качество овощей, ягод и зелени. Исследователи разработали программное обеспечение для непрерывного мониторинга растений и нейронную сеть, распознающую недоброкачественные посевной материал.
"Программ несколько. Одна поддерживает комфортные для растений параметры гидропонной установки, регулируя баланс солей. Другая отслеживает кислотность раствора, питающего зелень в установке. А нейросеть выявляет некачественные ростки, которые удаляются из установки", – рассказал старший преподаватель кафедры вычислительной техники СФУ Антон Хантимиров.
Он добавил, что программа, измеряющая электропроводимость раствора, может сама добавлять в него соли калия и азота, если это будет нужно для оптимального состояния среды. А благодаря сетевому мониторингу ученые могут отслеживать состояние растений на большом расстоянии. С помощью специального приложения для смартфона сотрудники лаборатории каждое утро получают отчет с графиками показателей влажности, кислотности, освещенности в помещениях и могут управлять условиями дистанционно.
"Мы успешно выращиваем микрозелень, ароматические травы, разновидности салата. Но очереди овощи, в первую очередь – томаты. Фермы позволяют получать магазинам, ресторанам или непосредственно потребителям свежую продукцию с оптимальным балансом питательных веществ и витаминов", – уточнил Антон Хантимиров.
Клубника - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 07:00Наука
Свежая клубника и томаты. В России разработали наноупаковку
Важное преимущество гидропонных установок с разработанным в СФУ программным обеспечением – их невысокая стоимость по сравнению с существующими аналогами. К тому же, такая городская ферма практически целиком может комплектоваться из деталей отечественного производства, делающихся в рамках стратегии импортозамещения.
Дальнейшей целью проекта исследовательская группа называет внедрение предложенных технологий в промышленность. Такие производства можно размещать в удаленных регионах, на севере России, где экономия за счет логистики будет максимальной.
С использованием предложенной модернизации гидропонные городские фермы можно легко масштабировать производство, уверены в вузе.
 
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