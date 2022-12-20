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Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022
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Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации
Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022
Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Херсонской области в Совет Федерации назначен советник врио губернатора региона, член партии... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T17:52
2022-12-20T17:52
политика
херсонская область
единая россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Херсонской области в Совет Федерации назначен советник врио губернатора региона, член партии "Единая Россия" Константин Басюк, сообщает областная администрация. "Сенатором верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", - сообщается в Telegram-канале администрации.
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политика, херсонская область , единая россия, совет федерации рф
Политика, Херсонская область , Единая Россия, Совет Федерации РФ
17:52 20.12.2022
 
Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации

Сенатором от Херсонской области в Совете Федерации стал член ЕР Константин Басюк

© Фото : Совет Федерации РФГалерея флагов Совета федерации РФ
Галерея флагов Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : Совет Федерации РФ
Галерея флагов Совета федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Херсонской области в Совет Федерации назначен советник врио губернатора региона, член партии "Единая Россия" Константин Басюк, сообщает областная администрация.
"Сенатором верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", - сообщается в Telegram-канале администрации.
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