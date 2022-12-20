https://ria.ru/20221220/senator-1840072970.html

Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации

Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации - РИА Новости, 20.12.2022

Константин Басюк стал сенатором от Херсонской области в Совете Федерации

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Херсонской области в Совет Федерации назначен советник врио губернатора региона, член партии... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T17:52

2022-12-20T17:52

2022-12-20T17:52

политика

херсонская область

единая россия

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительной власти Херсонской области в Совет Федерации назначен советник врио губернатора региона, член партии "Единая Россия" Константин Басюк, сообщает областная администрация. "Сенатором верхней палаты Федерального Собрания Российской Федерации исполнительного органа государственной власти Херсонской области стал советник врио губернатора региона и член партии "Единая Россия" Константин Владимирович Басюк", - сообщается в Telegram-канале администрации.

https://ria.ru/20221220/lantratova-1840002229.html

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политика, херсонская область , единая россия, совет федерации рф