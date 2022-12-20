https://ria.ru/20221220/senator-1839983813.html

Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона

Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона - РИА Новости, 20.12.2022

Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона

Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:51

2022-12-20T13:51

2022-12-20T13:51

политика

евгений балицкий

запорожская область

донецк

россия

совет федерации рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Ворона является уроженцем Донецка и имеет большой управленческий и политический опыт. "Уверен, опыт и компетенции Дмитрия Николаевича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации", - подчеркнул Балицкий.

https://ria.ru/20221218/zaporozhe-1839552307.html

запорожская область

донецк

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политика, евгений балицкий, запорожская область, донецк, россия, совет федерации рф