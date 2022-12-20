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Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона - РИА Новости, 20.12.2022
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Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона
Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона - РИА Новости, 20.12.2022
Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона
Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:51
2022-12-20T13:51
политика
евгений балицкий
запорожская область
донецк
россия
совет федерации рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, Ворона является уроженцем Донецка и имеет большой управленческий и политический опыт. "Уверен, опыт и компетенции Дмитрия Николаевича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации", - подчеркнул Балицкий.
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политика, евгений балицкий, запорожская область, донецк, россия, совет федерации рф
Политика, Евгений Балицкий, Запорожская область, Донецк, Россия, Совет Федерации РФ
13:51 20.12.2022
 
Сенатором от Запорожской области стал Дмитрий Ворона

Врио губернатора Балицкий назначил сенатором от Запорожской области Дмитрия Ворону

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости. Сенатором от исполнительного органа власти Запорожской области стал Дмитрий Ворона, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации – представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Ворона является уроженцем Донецка и имеет большой управленческий и политический опыт.
"Уверен, опыт и компетенции Дмитрия Николаевича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации", - подчеркнул Балицкий.
Российские военные о ситуации на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 16:50Специальная военная операция на Украине
Российский военный рассказал об успехах на Запорожском направлении
 
ПолитикаЕвгений БалицкийЗапорожская областьДонецкРоссияСовет Федерации РФ
 
 
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