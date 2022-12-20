https://ria.ru/20221220/rossiya-1839975809.html

Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"

Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька" - РИА Новости, 20.12.2022

Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"

Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T13:49

2022-12-20T13:49

2022-12-20T13:49

шоубиз

россия-1 (телеканал)

новый год

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с ведущими и музыкантами. Таким образом, передача продолжит традицию встречи Нового года в кругу героев современности. В 1964 году звездный отряд космонавтов встретил праздник вместе со зрителями. В 1965-м в эфире появились герои Великой Отечественной войны. В прошлом году "Голубой огонек" посетили врачи, которые боролись с пандемией. Передача выйдет сразу после обращения президента России. На сцене появятся известные артисты и ведущие: Николай Цискаридзе, Дмитрий Киселев, Борис Корчевников, Евгений Петросян, SHAMAN, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Сергей Лазарев, "Земляне", Пелагея и многие другие. Вместе со знаменитостями выступят звезды конкурса юных талантов "Синяя птица" Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, а также участники передачи "Песни от всей души" Раиса Отрадная и группа "Садко". Кроме того, в новогодние праздники телеканал покажет старые киноленты и новые фильмы. Впервые на экране появятся сказки "Конек-горбунок" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Зрители увидят их 30 декабря и первого января. Также 31 декабря в 18.10 выйдет специальный новогодний выпуск передачи Андрея Малахова "Песни от всей души". В ней артисты из народа споют известные хиты. Ранее стало известно, что российские звезды сыграют героев советских картин в комедии "СамоИрония судьбы". Знаменитости исполнят старые шлягеры и новые песни.

https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия-1 (телеканал), новый год