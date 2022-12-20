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Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька" - РИА Новости, 20.12.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839975809.html
Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"
Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька" - РИА Новости, 20.12.2022
Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"
Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T13:49
2022-12-20T13:49
шоубиз
россия-1 (телеканал)
новый год
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с ведущими и музыкантами. Таким образом, передача продолжит традицию встречи Нового года в кругу героев современности. В 1964 году звездный отряд космонавтов встретил праздник вместе со зрителями. В 1965-м в эфире появились герои Великой Отечественной войны. В прошлом году "Голубой огонек" посетили врачи, которые боролись с пандемией. Передача выйдет сразу после обращения президента России. На сцене появятся известные артисты и ведущие: Николай Цискаридзе, Дмитрий Киселев, Борис Корчевников, Евгений Петросян, SHAMAN, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Сергей Лазарев, "Земляне", Пелагея и многие другие. Вместе со знаменитостями выступят звезды конкурса юных талантов "Синяя птица" Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, а также участники передачи "Песни от всей души" Раиса Отрадная и группа "Садко". Кроме того, в новогодние праздники телеканал покажет старые киноленты и новые фильмы. Впервые на экране появятся сказки "Конек-горбунок" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Зрители увидят их 30 декабря и первого января. Также 31 декабря в 18.10 выйдет специальный новогодний выпуск передачи Андрея Малахова "Песни от всей души". В ней артисты из народа споют известные хиты. Ранее стало известно, что российские звезды сыграют героев советских картин в комедии "СамоИрония судьбы". Знаменитости исполнят старые шлягеры и новые песни.
https://ria.ru/20221212/zemlyane-1838019443.html
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Александра Липатова
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60
россия-1 (телеканал), новый год
Шоубиз, Россия-1 (телеканал), Новый год
13:49 20.12.2022
 
Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"

Военнослужащие из зоны СВО станут гостями "Новогоднего огонька" на канале "Россия"

Съемки новогоднего огонька на Первом канале
Съемки новогоднего огонька на Первом канале
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с ведущими и музыкантами.
Таким образом, передача продолжит традицию встречи Нового года в кругу героев современности.
Николай Басков во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
Николай Басков во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
Николай Басков во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
В 1964 году звездный отряд космонавтов встретил праздник вместе со зрителями. В 1965-м в эфире появились герои Великой Отечественной войны. В прошлом году "Голубой огонек" посетили врачи, которые боролись с пандемией.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"SHAMAN во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
SHAMAN во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
SHAMAN во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
Передача выйдет сразу после обращения президента России. На сцене появятся известные артисты и ведущие: Николай Цискаридзе, Дмитрий Киселев, Борис Корчевников, Евгений Петросян, SHAMAN, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Сергей Лазарев, "Земляне", Пелагея и многие другие.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки новогоднего огонька на Первом канале
Съемки новогоднего огонька на Первом канале
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки новогоднего огонька на Первом канале
Вместе со знаменитостями выступят звезды конкурса юных талантов "Синяя птица" Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, а также участники передачи "Песни от всей души" Раиса Отрадная и группа "Садко".
Кроме того, в новогодние праздники телеканал покажет старые киноленты и новые фильмы. Впервые на экране появятся сказки "Конек-горбунок" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Зрители увидят их 30 декабря и первого января.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Андрей Малахов на съемках новогодней передачи "Песни от всей души"
Андрей Малахов на съемках новогодней передачи Песни от всей души
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Андрей Малахов на съемках новогодней передачи "Песни от всей души"
Также 31 декабря в 18.10 выйдет специальный новогодний выпуск передачи Андрея Малахова "Песни от всей души". В ней артисты из народа споют известные хиты.
Ранее стало известно, что российские звезды сыграют героев советских картин в комедии "СамоИрония судьбы". Знаменитости исполнят старые шлягеры и новые песни.
Выступление группы Земляне на благотворительном концерте - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 13:41Шоубиз
"Земляне" направят средства от новогоднего шоу в помощь новым регионам
 
ШоубизРоссия-1 (телеканал)Новый год
 
 
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