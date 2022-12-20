Военнослужащие из зоны СВО станут почетными гостями "Новогоднего огонька"
Военнослужащие из зоны СВО станут гостями "Новогоднего огонька" на канале "Россия"
Съемки новогоднего огонька на Первом канале
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Военнослужащие из зоны спецоперации станут почетными гостями "Новогоднего голубого огонька" на телеканале "Россия". Они поздравят жителей страны вместе с ведущими и музыкантами.
Таким образом, передача продолжит традицию встречи Нового года в кругу героев современности.
Николай Басков во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
Николай Басков во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
В 1964 году звездный отряд космонавтов встретил праздник вместе со зрителями. В 1965-м в эфире появились герои Великой Отечественной войны. В прошлом году "Голубой огонек" посетили врачи, которые боролись с пандемией.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"SHAMAN во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
SHAMAN во время съемок новогоднего огонька на Первом канале
Передача выйдет сразу после обращения президента России. На сцене появятся известные артисты и ведущие: Николай Цискаридзе, Дмитрий Киселев, Борис Корчевников, Евгений Петросян, SHAMAN, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Сергей Лазарев, "Земляне", Пелагея и многие другие.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Съемки новогоднего огонька на Первом канале
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Съемки новогоднего огонька на Первом канале
Вместе со знаменитостями выступят звезды конкурса юных талантов "Синяя птица" Мелия Ализаде и Ярослава Галдина, а также участники передачи "Песни от всей души" Раиса Отрадная и группа "Садко".
Кроме того, в новогодние праздники телеканал покажет старые киноленты и новые фильмы. Впервые на экране появятся сказки "Конек-горбунок" и "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Зрители увидят их 30 декабря и первого января.
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"Андрей Малахов на съемках новогодней передачи "Песни от всей души"
© Фото предоставлено телеканалом "Россия"
Андрей Малахов на съемках новогодней передачи "Песни от всей души"
Также 31 декабря в 18.10 выйдет специальный новогодний выпуск передачи Андрея Малахова "Песни от всей души". В ней артисты из народа споют известные хиты.
Ранее стало известно, что российские звезды сыграют героев советских картин в комедии "СамоИрония судьбы". Знаменитости исполнят старые шлягеры и новые песни.