https://ria.ru/20221220/ravvin-1839868120.html

Раввин Борода: на горестное событие надо отвечать благими поступками

Раввин Борода: на горестное событие надо отвечать благими поступками - РИА Новости, 20.12.2022

Раввин Борода: на горестное событие надо отвечать благими поступками

На этой неделе последователи иудаизма во всем мире отмечают Хануку – самый светлый и длительный еврейский праздник. Почему в России делают ханукии изо льда,... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T16:18

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На этой неделе последователи иудаизма во всем мире отмечают Хануку – самый светлый и длительный еврейский праздник. Почему в России делают ханукии изо льда, зачем детям на Хануку дарят деньги, какие выставки пройдут в новом 2023 году в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, как в условиях информационной войны и боевой спецоперации сохранять в душе мир, любовь и созидательный настрой, рассказал в интервью РИА Новости президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода. Беседовала Ольга Липич.— Александр Моисеевич, как традиционно отмечается Ханука и каковы особенности праздника в России?— Ханука — это самый продолжительный из всех еврейских праздников, он длится восемь дней. Он был установлен мудрецами уже после формирования ТаНаХа. Во втором веке до нашей эры израильтянам удалось вернуть себе власть над страной, а главная еврейская святыня, Иерусалимский Храм, была очищена от чужого культа. Но для этого было необходимо, чтобы непрерывно горела храмовая менора — светильник, горящий за счет ритуально чистого оливкового масла. Для изготовления нового масла было нужно восемь дней, но в Храме его оставалось лишь на один. И тогда произошло чудо — масло в меноре прогорело все восемь дней. И было решено данное чудо почитать каждый год, само же слово "Ханука" означает "обновление".В память о ханукальном чуде в домах и на площадях городов зажигают восьмисвечные ханукии — по одной свече в день.Поскольку Ханука выпадает на зиму, в нашей стране уличные ханукии часто делают изо льда, они получаются сказочными на вид и тем помогают поддержать ощущение общего праздника и чуда. В еврейских общинах мира готовят различные блюда на масле и обязательно жарят пончики и латкес – драники.— Какое духовное значение имеет Ханука, какие поступки и подарки важны в дни этого праздника, и почему детям дарят деньги?— Ханука — это праздник явного чуда, символом которого выступает свет. Свет ханукии особенно почитается, им запрещено пользоваться в бытовых целях, поскольку он предназначен для духовного созерцания, для рефлексии на само его явление, на то, как Всевышний творит для нас чудеса, которые делают жизнь на Земле возможной. Мы благодарим Его за это и рассказываем друг другу истории о Хануке — детям в особенности.Давать своим детям образование — это одна из заповедей иудаизма, а в Хануку обращать внимание на воспитание детей ("хинух") — одна из главных традиций. Чтобы поощрять их занятия и учить их распоряжаться деньгами, им дают "ханука гелт" — небольшие суммы денег, часть которых они обязаны отделять на благотворительность, как это делают взрослые.Друзей и родных приглашают в гости к праздничному столу. Подарки друзьям и близким не являются обязанностью, но очень распространенным обычаем, так как это создает праздничное настроение и умножает радость.Важным считается помочь нуждающимся, особенно семьям с детьми, чтобы все могли позволить себе особые угощения и исполнение заповеди о зажигании ханукальной меноры.— Последний день Хануки совпадает с днем католического Рождества — видите ли между этими праздниками связь?— Поскольку еврейский календарь лунно-солнечный, то исторической связи между ними нет, и мы наблюдаем совпадение в днях.Связь между данными праздниками иногда бывает культурной, особенно в семьях, члены которых исповедают разные веры. В Западном мире подобное смешение больше распространено, и даже существует явление, называемое Chrismukkah, когда совместно отмечают и Хануку, и Рождество.Но в жизни человеку правильнее держаться тех традиций, в которых он вырос, при этом уважая порядки окружающих людей. Особенно это важно для детей, поскольку они должны расти в неделимой, четкой традиции, чтобы они осознавали свою национальную и культурную принадлежность, свои корни.— В этом году исполнилось 10 лет Еврейскому музею и центру толерантности в Москве, получился ли он таким, каким задумывался?— Еврейский музей и центр толерантности действительно успешно работает в соответствии с его первоначальным замыслом. Он задумывался как место, где знания достаточно узкого профиля подаются в понятной форме и выдержанном стиле, чтобы полученные гостем впечатления запоминались. По нашему расчету, так экспозиции музея делают образовательный процесс увлекательным, а историю искусств более популярной. Его целью было познакомить людей с историей еврейского народа в России, включиться в разработку просветительских программ на темы толерантности и уважения между людьми разных культур, и по каждому из этих направлений плодотворная работа продолжается в течение всех десяти лет.— Каковы основные достижения Еврейского музея и центра толерантности за прошедшие 10 лет, и какие задачи ставите на будущее?— Можно назвать три основных достижения. Одно из них отражено в формате работы музея: десять лет назад казалось экспериментальным, что в музейном деле за основу будет взят не артефакт и рассказ о нем, а рассказ об истории вкупе с особой формой повествования. Однако он оказался очень успешным, и даже стал тиражироваться для реализации выставок наших коллег в других музеях и при учреждении новых образовательных центров.Еще одно достижение состоит в охвате музея. Даже с его достаточно узким профилем он стал популярным среди самой широкой публики, вошел в топ-15 самых посещаемых музеев Москвы и Санкт–Петербурга. Посещаемость такого уровня восстановилась и сейчас, после пандемии.Также необходимо сказать о том импульсе, которым заряжена основная экспозиция: она никогда не стоит на месте, но постоянно развивается. За последнее время ее дополнили стенды на тему хасидута и кашрута, а 16 января открывается постоянная выставка о кухнях еврейских общин мира.И дело здесь не только в богатстве знаний, но и в способе их подачи. Детская выставка "Игра с шедеврами" показала, что музей может создать игровую площадку и в ее рамках подать ребятам непростые для понимания работы Матисса, Малевича, Пивоварова, Марины Абрамович и других художников в дружелюбном и внятном виде.Экспозиция "Исаак Левитан и авторский кинематограф" масштабно и наглядно продемонстрировала влияние одного художника на целую плеяду советских и российских режиссеров и взаимодействие разных жанров изобразительного искусства между собой.Для выставки "Коридоры. Семь миров Высоцкого" в музее были построены буквальные коридоры, по которым посетители отправлялись в путь по сюжетам песен поэта. То есть в Еврейском музее мы постоянно продолжаем использовать пространство как инструмент и пробовать идеи на практике.В свою очередь, Центр толерантности достиг той степени гибкости, которая позволяет ему эффективно выполнять свои задачи. Обстоятельства и условия, которые нам диктует жизнь, весьма изменчивы, но в этом и есть сильная черта центра: он был задуман как живой комплекс, который способен быстро отвечать текущим запросам общества.В данный момент мы стали больше сотрудничать с региональными российскими музеями. На стадии обсуждения находится совместная работа со странами Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.— Назовите, пожалуйста, самые важные в уходящем 2022 году мероприятия Еврейского музея и центра толерантности.— Были две важных выставки на тему детства и детских впечатлений. "Как стать евреем? Будни и традиции еврейского детства" — о том, из чего формируется еврейское мировоззрение в детстве. А к 80–летиюмультипликатора Юрия Норштейна была открыта его выставка "Снег на траве", где были представлены образы из воображения взрослого художника, но основанные на детских переживаниях и ощущениях.На тему искусства главной стала выставка "Мир как беспредметность". Были собраны 98 шедевров советского авангарда художников–супрематистов, которые вместе представляют гостям музея своего рода итог жанра абстрактного изобразительного искусства начала ХХ века.— Могли бы вы приоткрыть планы главных проектов, выставок на 2023 год?— К следующему году готовится крупная выставка о бухарских евреях — с момента их формирования как этнической группы и до наших дней. Также в работе экспозиция, посвященная творчеству Франца Кафки и его влиянию на искусство ХХ века.Кроме того, планируется новое пространство, внутри которого гости в свободной форме смогут глубже узнать связь науки и искусства — двух явлений, которые часто разделяют, но о связи которых на самом деле можно сказать гораздо больше, чем о различиях.Центр толерантности в будущем году запустит программу "Межкультурный воркаут", которая в цифровой игровой форме научит иностранных студентов российских вузов лучше понимать своих новых однокурсников и наше общество в целом. И запланирована поездка специалистов центра на Молодежный форум российских соотечественников в Астане: будет проведена образовательная программа и предприняты шаги к переводу проектов Центра толерантности на сетевой уровень, чтобы они работали в разных городах и странах не только через интернет, но и вживую.— Как деятельность Еврейского музея и центра толерантности, религия, культура и образование способствуют умиротворению в обществе?— Еврейский музей и центр толерантности выстраивает свою работу вокруг всех перечисленных вами сфер жизни. В своей работе мы стремимся сочетать эти составляющие так, чтобы вера и культура незнакомого народа были интересными и понятными. Мир приходит в человеческую душу в моменты осознания, когда мы разрешаем для себя какое–либо сомнение или вопрос, когда новоприобретенное знание вдруг проливает свет на что-то ранее непонятное. В этом смысле умиротворение тождественно уверенности — в том, что при любых различиях в обычаях и взглядах на жизнь абсолютно все люди разделяют ценности добра, любви и уважения, а значит мы можем понять друг друга и найти общий язык.— Как в условиях боевой спецоперации и информационной войны людям, имеющим родных и близких по обе стороны конфликта, не поддаваться ненависти, панике, сохранять любовь и действовать созидательно? Какие духовные советы дадите?— Уважение и внимание к ближним — это часть духовной практики в иудаизме. Это выражено по-разному: к примеру, запрещено злословие, обязательно нужно совершать пожертвования для нуждающихся, участвовать в благотворительности. Традиция не только диктует нам, что с окружающими нужно обходиться по–доброму, но объясняет, что это должно исходить искренне от всего сердца, из души. Одно доброе дело способно породить множество других добрых дел. Поэтому важно в любых обстоятельствах быть настоящим человеком, а если обстоятельства делают это для нас трудным, то к этому тем более необходимо стремиться.На каждое горестное событие мы должны совершать десять благих поступков, и тогда добрая воля и мир неизбежно возобладают.

https://ria.ru/20221218/khanuka-1838867539.html

https://ria.ru/20221004/sud-1821384151.html

https://ria.ru/20220604/ravvin-1793096937.html

https://ria.ru/20220226/struma-1775211911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

интервью, россия, иудаизм, земля, интервью - религия и мировоззрение