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В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/rasstrel-1839904253.html
В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных - РИА Новости, 20.12.2022
В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных
Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, сообщил в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:31
2022-12-20T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
валерий фадеев
луганская народная республика
сергей вершинин
украина
обсе
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.Тюрк 25 ноября заявил, что обстоятельства случившегося необходимо тщательно расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Больше никаких шагов и заявлений от него не последовало."Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной", — подчеркнул Вершинин.Он указал, что, несмотря на отсутствие реакции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ "принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей.В середине ноября в интернете появился видеоролик, в котором украинские военные расстреливают лежащих на земле российских военнопленных. Как сообщили в Минобороны, тогда ВСУ намеренно убили более десяти россиян.По информации председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина &gt;&gt;
https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885781.html
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в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, луганская народная республика, сергей вершинин, украина, обсе, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Валерий Фадеев, Луганская Народная Республика, Сергей Вершинин, Украина, ОБСЕ, ООН
09:31 20.12.2022 (обновлено: 14:29 20.12.2022)
 
В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Замглавы МИД Вершинин назвал реакцию ООН на расстрел российских военнопленных неадекватной

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗамглавы МИД России Сергей Вершинин
Замглавы МИД России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Замглавы МИД России Сергей Вершинин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.
Тюрк 25 ноября заявил, что обстоятельства случившегося необходимо тщательно расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Больше никаких шагов и заявлений от него не последовало.
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"Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной", — подчеркнул Вершинин.
Он указал, что, несмотря на отсутствие реакции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ "принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей.
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По информации председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.
Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>
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