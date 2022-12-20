https://ria.ru/20221220/rasstrel-1839904253.html

В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных - РИА Новости, 20.12.2022

В МИД раскритиковали реакцию ООН на расстрел российских военнопленных

Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, сообщил в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:31

2022-12-20T09:31

2022-12-20T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

валерий фадеев

луганская народная республика

сергей вершинин

украина

обсе

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Москва считает неадекватной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел российских военнопленных в Донбассе, сообщил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.Тюрк 25 ноября заявил, что обстоятельства случившегося необходимо тщательно расследовать, а виновные должны быть привлечены к ответственности. Больше никаких шагов и заявлений от него не последовало."Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной", — подчеркнул Вершинин.Он указал, что, несмотря на отсутствие реакции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Москва будет продолжать добиваться от профильных структур ООН и ОБСЕ "принципиального и жесткого осуждения действий украинских карателей.В середине ноября в интернете появился видеоролик, в котором украинские военные расстреливают лежащих на земле российских военнопленных. Как сообщили в Минобороны, тогда ВСУ намеренно убили более десяти россиян.По информации председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева, это произошло в селе Макеевка в ЛНР.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Украины пленных российских военнослужащих.Читайте полный текст интервью Сергея Вершинина >>

https://ria.ru/20221220/nebenzya-1839885781.html

https://ria.ru/20221220/es-1839886492.html

https://ria.ru/20221219/sovbez-1839822907.html

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в мире, здоровье - общество, валерий фадеев, луганская народная республика, сергей вершинин, украина, обсе, оон