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Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки - РИА Новости, 20.12.2022
Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Неизвестный ранее автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки, сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T12:57
2022-12-20T12:57
2022-12-20T12:57
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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Неизвестный ранее автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки, сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ. "Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: "От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года". Ранее автограф не был зафиксирован в каталогах и нигде не публиковался. Факт его обнаружения – важное событие для всего культурного сообщества", — говорится в информации. Как отметили в ведомстве, автографы Рахманинова относятся к первой категории ценности и имеют мировое значение. Сам снимок хранился в коллекции архивно-рукописных материалов советского трубача, профессора Московской консерватории Сергея Еремина. "Как портрет попал к нему – пока остается загадкой, ведь музыканты никогда не пересекались друг с другом. Имя адресата посвящения, которое затер владелец, также пока не удалось установить", — добавили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, сергей рахманинов, сергей еремин, музыка, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости
Культура, Новости культуры, Сергей Рахманинов, Сергей Еремин, Музыка, Музеи, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Знаменитости
Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки
Ранее неизвестный автограф Рахманинова 1916 года нашли в фондах Музея музыки