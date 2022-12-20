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Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки

Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки - РИА Новости, 20.12.2022

Ранее неизвестный автограф Рахманинова нашли в фондах Музея музыки

Неизвестный ранее автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки, сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T12:57

2022-12-20T12:57

2022-12-20T12:57

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МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Неизвестный ранее автограф композитора Сергея Рахманинова обнаружили в фондах Музея музыки, сообщается в телеграм-канале Минкультуры РФ. "Находкой стала дарственная надпись на портрете музыканта: "От С. Рахманинова. 26 марта 1916 года". Ранее автограф не был зафиксирован в каталогах и нигде не публиковался. Факт его обнаружения – важное событие для всего культурного сообщества", — говорится в информации. Как отметили в ведомстве, автографы Рахманинова относятся к первой категории ценности и имеют мировое значение. Сам снимок хранился в коллекции архивно-рукописных материалов советского трубача, профессора Московской консерватории Сергея Еремина. "Как портрет попал к нему – пока остается загадкой, ведь музыканты никогда не пересекались друг с другом. Имя адресата посвящения, которое затер владелец, также пока не удалось установить", — добавили в министерстве.

https://ria.ru/20221217/kartina-1839094316.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей рахманинов, сергей еремин, музыка, музеи, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), знаменитости