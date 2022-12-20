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Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/putin-1840119607.html
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:14
2022-12-20T21:29
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
леонид пасечник
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником."Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей", - сказал Путин.Он также попросил Пасечника доложить ему о ситуации в социальной сфере и экономике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, владимир путин
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Россия, Владимир Путин
21:14 20.12.2022 (обновлено: 21:29 20.12.2022)
 
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной

Путин: ситуация в ЛНР сложная, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности жителей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником.
"Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей", - сказал Путин.
Он также попросил Пасечника доложить ему о ситуации в социальной сфере и экономике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаЗдоровье - ОбществоЛеонид ПасечникРоссияВладимир Путин
 
 
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