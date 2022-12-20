https://ria.ru/20221220/putin-1840119607.html

Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной

Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной - РИА Новости, 20.12.2022

Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной

Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:14

2022-12-20T21:14

2022-12-20T21:29

луганская народная республика

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

леонид пасечник

россия

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником."Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей", - сказал Путин.Он также попросил Пасечника доложить ему о ситуации в социальной сфере и экономике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганская народная республика, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, владимир путин