https://ria.ru/20221220/putin-1840119607.html
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:14
2022-12-20T21:14
2022-12-20T21:29
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
леонид пасечник
россия
владимир путин
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности проживающих там людей, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы республики Леонидом Пасечником."Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей", - сказал Путин.Он также попросил Пасечника доложить ему о ситуации в социальной сфере и экономике.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, здоровье - общество, леонид пасечник, россия, владимир путин
Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Здоровье - Общество, Леонид Пасечник, Россия, Владимир Путин
21:14 20.12.2022 (обновлено: 21:29 20.12.2022)
Путин назвал ситуацию в ЛНР весьма сложной
Путин: ситуация в ЛНР сложная, ключевым остается вопрос обеспечения безопасности жителей