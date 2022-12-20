https://ria.ru/20221220/putin-1840119286.html

Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником

Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником - РИА Новости, 20.12.2022

Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником

Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:13

2022-12-20T21:13

2022-12-20T22:11

политика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, сообщили на сайте Кремля.Во время беседы они обсудили ситуацию с угольной отраслью в республике. Врио руководителя ЛНР указал на сложности, поскольку многие работники принимают участие в боевых действиях, угледобывающая отрасль стала нерентабельна."Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров — во всяком случае пока — в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы России. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", — высказался Пасечник.Он попросил президента поддержать идею выделить субсидии на выплату зарплат сотрудникам угольных предприятий, которые стали нерентабельны. Путин пообещал выполнить эту просьбу для сохранения производства.Российский лидер подчеркнул, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий."В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", — пояснил Путин.По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий, главное здесь — чтобы работники получали зарплату.Глава государства уточнил, что закрыть незарегистрированные угольные шахты было бы самым простым решением, но тогда могут возникнуть проблемы с рабочими местами. Он предложил воспользоваться возможностью "с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе" все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения.Кроме того, Пасечник попросил Путина направить в республику специалистов для налаживания связи и интернета, глава государства пообещал помочь.Пасечник ранее во вторник получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.Выступая с речью на церемонии награждения в Кремле, врио ЛНР поблагодарил Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить".В конце сентября ЛНР, наряду с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, присоединялась к России после проведенного в республике референдума. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.

https://ria.ru/20221220/lantratova-1840002229.html

https://ria.ru/20221215/reportery-1839014189.html

https://ria.ru/20221117/donbass-1832210192.html

https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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политика, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия