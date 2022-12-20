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Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником
Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником - РИА Новости, 20.12.2022
Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, сообщили на сайте Кремля. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:13
2022-12-20T21:13
2022-12-20T22:11
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, сообщили на сайте Кремля.Во время беседы они обсудили ситуацию с угольной отраслью в республике. Врио руководителя ЛНР указал на сложности, поскольку многие работники принимают участие в боевых действиях, угледобывающая отрасль стала нерентабельна."Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров — во всяком случае пока — в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы России. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", — высказался Пасечник.Он попросил президента поддержать идею выделить субсидии на выплату зарплат сотрудникам угольных предприятий, которые стали нерентабельны. Путин пообещал выполнить эту просьбу для сохранения производства.Российский лидер подчеркнул, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий."В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", — пояснил Путин.По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий, главное здесь — чтобы работники получали зарплату.Глава государства уточнил, что закрыть незарегистрированные угольные шахты было бы самым простым решением, но тогда могут возникнуть проблемы с рабочими местами. Он предложил воспользоваться возможностью "с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе" все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения.Кроме того, Пасечник попросил Путина направить в республику специалистов для налаживания связи и интернета, глава государства пообещал помочь.Пасечник ранее во вторник получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.Выступая с речью на церемонии награждения в Кремле, врио ЛНР поблагодарил Владимира Путина и всех жителей России за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить".В конце сентября ЛНР, наряду с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, присоединялась к России после проведенного в республике референдума. Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.
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политика, луганская народная республика, владимир путин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия
21:13 20.12.2022 (обновлено: 22:11 20.12.2022)
Путин в Кремле встретился с врио главы ЛНР Пасечником
Президент Путин заявил, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости.
Владимир Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, сообщили на сайте
Кремля.
"Ситуация в Луганской Народной Республике остается весьма сложной, и, прежде всего, ключевым является вопрос безопасности людей", — сказал глава государства.
Во время беседы они обсудили ситуацию с угольной отраслью в республике. Врио руководителя ЛНР указал на сложности, поскольку многие работники принимают участие в боевых действиях, угледобывающая отрасль стала нерентабельна.
"Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров — во всяком случае пока — в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы России. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", — высказался Пасечник.
Он попросил президента поддержать идею выделить субсидии на выплату зарплат сотрудникам угольных предприятий, которые стали нерентабельны. Путин пообещал выполнить эту просьбу для сохранения производства.
"Что касается помощи, то мы это, конечно, тоже сделаем. Особенно субсидии на заработные платы, на какие-то другие мероприятия, необходимые для сохранения жизнедеятельности предприятий. Это мы сделаем и сделаем как можно быстрее. Надо просто понять объем", — подчеркнул президент.
Российский лидер подчеркнул, что федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий.
"В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Это совсем не значит, что в Луганской Народной Республике не может быть предприятий с государственной формой собственности. Но их приватизация не значит закрытие", — пояснил Путин.
По мнению главы государства, необходимо проанализировать работу угольных предприятий, главное здесь — чтобы работники получали зарплату.
"И для людей, которые работают на предприятиях по большому счету неважно, кто собственник. Важно, чтобы заработную плату платили вовремя и чтобы она была соответствующего уровня", — добавил глава государства.
Глава государства уточнил, что закрыть незарегистрированные угольные шахты было бы самым простым решением, но тогда могут возникнуть проблемы с рабочими местами. Он предложил воспользоваться возможностью "с чистого листа, с центра поля, как говорят в футболе" все проанализировать и принять выверенные, согласованные с людьми решения.
Кроме того, Пасечник попросил Путина направить в республику специалистов для налаживания связи и интернета, глава государства пообещал помочь.
Пасечник ранее во вторник получил из рук президента орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.
Выступая с речью на церемонии награждения в Кремле, врио ЛНР поблагодарил Владимира Путина и всех жителей России
за помощь республике, без которой было бы "невозможно выжить".
В конце сентября ЛНР, наряду с ДНР, Херсонской и Запорожской областями, присоединялась к России после проведенного в республике референдума. Владимир Путин
и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны.