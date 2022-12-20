https://ria.ru/20221220/putin-1839874989.html
Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной
Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной - РИА Новости, 20.12.2022
Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной
Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T00:06
2022-12-20T00:06
2022-12-20T01:14
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан, заявил президент Владимир Путин.Глава государства назвал долгом работников спецслужб сделать все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан и защитить их права и свободы. Он также пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.Путин также призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры."Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин.Он также потребовал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ, назвав границу "важнейшим, ключевым рубежом обеспечения безопасности страны", который должен быть надежно прикрыт.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.
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Специальная военная операция на Украине, Донбасс
00:06 20.12.2022 (обновлено: 01:14 20.12.2022)
Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной
Путин назвал обстановку в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложной
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан, заявил президент Владимир Путин.
"Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России", - сказал он в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.
Глава государства назвал долгом работников спецслужб сделать все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан и защитить их права и свободы. Он также пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.
Путин также призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры.
"Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин.
Он также потребовал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ, назвав границу "важнейшим, ключевым рубежом обеспечения безопасности страны", который должен быть надежно прикрыт.
С 23 по 27 сентября в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума
и Совет Федерации
.