https://ria.ru/20221220/putin-1839874989.html

Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной

Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной - РИА Новости, 20.12.2022

Путин назвал обстановку в новых регионах России крайне сложной

Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T00:06

2022-12-20T00:06

2022-12-20T01:14

специальная военная операция на украине

донбасс

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, подразделения органов безопасности в новых регионах России должны сделать все для максимального обеспечения безопасности, соблюдения прав и свобод граждан, заявил президент Владимир Путин.Глава государства назвал долгом работников спецслужб сделать все для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность граждан и защитить их права и свободы. Он также пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.Путин также призвал усилить работу органов безопасности по ключевым направлениям на фоне появления новых угроз и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания граждан, стратегические объекты транспортной и энергетической инфраструктуры."Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - сказал Путин.Он также потребовал усилить работу по линии пограничной службы ФСБ, назвав границу "важнейшим, ключевым рубежом обеспечения безопасности страны", который должен быть надежно прикрыт.С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав страны, а затем их ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

https://ria.ru/20221220/kontrrazvedka-1839875093.html

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