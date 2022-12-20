https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html

В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России

В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России - РИА Новости, 20.12.2022

В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России

Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T01:08

2022-12-20T01:08

2022-12-20T01:34

экономика

казахстан

россия

черное море

chevron

транснефть

казмунайгаз

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ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт. На вопрос ведущего о планах Chevron в отношении проектов в Казахстане, Вирт отметил, что потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Он добавил, что власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.

https://ria.ru/20220103/neft-1766464612.html

казахстан

россия

черное море

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экономика, казахстан, россия, черное море, chevron , транснефть, казмунайгаз