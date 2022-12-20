01:08 20.12.2022 (обновлено: 01:34 20.12.2022)
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России
Глава Chevron Вирт: корпорация намерена сохранить прокачку нефти через территорию России
Нефтяная качалка. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт.
"Это очень важная страна (Казахстан - ред.) для глобальных энергетических рынков. Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей и большим производителем энергоносителей. Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос ведущего о планах Chevron в отношении проектов в Казахстане, Вирт отметил, что потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Он добавил, что власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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