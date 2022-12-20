Рейтинг@Mail.ru
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России - РИА Новости, 20.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России - РИА Новости, 20.12.2022
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России
Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T01:08
2022-12-20T01:34
экономика
казахстан
россия
черное море
chevron
транснефть
казмунайгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт. На вопрос ведущего о планах Chevron в отношении проектов в Казахстане, Вирт отметил, что потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Он добавил, что власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://ria.ru/20220103/neft-1766464612.html
казахстан
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:259:2384:2047_1920x0_80_0_0_1f0c0a93c3efa54989b537e71dd9c994.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, казахстан, россия, черное море, chevron , транснефть, казмунайгаз
Экономика, Казахстан, Россия, Черное море, Chevron , Транснефть, Казмунайгаз
01:08 20.12.2022 (обновлено: 01:34 20.12.2022)
 
В Chevron заявили о планах сохранить прокачку нефти через территорию России

Глава Chevron Вирт: корпорация намерена сохранить прокачку нефти через территорию России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 дек - РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Chevron не намерена отказываться от прокачки нефти из Казахстана через территорию России по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил председатель совета директоров компании Майк Вирт.
"Это очень важная страна (Казахстан - ред.) для глобальных энергетических рынков. Казахстан является крупнейшей страной в мире, окруженной сушей и большим производителем энергоносителей. Ряд этих поставок, серьезная доля этих энергопоставок идет по трубопроводу к Черному морю в порт на российском побережье", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос ведущего о планах Chevron в отношении проектов в Казахстане, Вирт отметил, что потребители по всему миру, включая Европу и Азию, зависят от поставок нефти из Казахстана по КТК, которые не пострадали из-за конфликта на Украине и антироссийских санкций. Он добавил, что власти стран, являющихся потребителями казахской нефти, надеются на продолжение поставок.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал. Среди крупнейших акционеров компании - РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
3 января, 10:56
В "Транснефти" сообщили о росте прокачки российской нефти
 
ЭкономикаКазахстанРоссияЧерное мореChevronТранснефтьКазмунайгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала