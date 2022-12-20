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Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие - РИА Новости, 20.12.2022
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Амурская область
https://ria.ru/20221220/priamure-1840045430.html
Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие
Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие - РИА Новости, 20.12.2022
Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие
Социальные предприниматели Амурской области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела, сообщает губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:38
2022-12-20T16:38
амурская область
андрей еременко
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек - РИА Новости. Социальные предприниматели Амурской области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела, сообщает губернатор Василий Орлов. "В этом году социальные предприниматели области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела. Призовой фонд 27 предприятий. Среди них стоматологические клиники, предоставляющие льготы социально незащищенным категориям граждан, предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, а также социальное такси", - цитирует Орлова его пресс-служба. Он отметил, что форма господдержки в виде грантов - одна из наиболее эффективных. Это возможность не только финансово помочь социально-важному для жителей области бизнесу, но и стимулировать предпринимателей развиваться, учиться грамотно себя подать, указал глава региона. По данным правительства области, грант на развитие социального предпринимательства в этом году получил бизнесмен Андрей Ерёменко. Четыре года он продаёт в Благовещенске специализированные товары для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей: ортопедические коврики, обувь, стельки, корректоры осанки и развивающие игрушки. Благодаря полученному гранту в размере 500 тысяч рублей амурчанин планирует развить свой бизнес: запустить рекламу, приобрести ноутбук. "Большая часть грантовых средств пойдёт на то, чтобы разработать сайт нашего магазина. Это сделано для удобства покупателей, чтобы они могли ознакомиться с ассортиментом, не выходя из дома. Кроме этого, грант позволил оплатить аренду помещения для магазина на год", - рассказал Еременко. Министерство экономического развития и внешних связей области уточняет, что, помимо грантов, для социальных предпринимателей в регионе действует дополнительный комплекс мер поддержки. Кроме того, для реализации своих проектов предприниматели, имеющие статус социального предприятия, могут воспользоваться льготным кредитованием по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийной поддержкой и областными субсидиями. С 2020 года социальным предпринимателям на УСН бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.
https://ria.ru/20221219/primore-1839628075.html
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андрей еременко, амурская область, благовещенск
Амурская область, Андрей Еременко, Амурская область, Благовещенск
16:38 20.12.2022
 
Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие

Предприниматели Приамурья получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела

© Фото : пресс-служба правительства Амурской областиГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© Фото : пресс-служба правительства Амурской области
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 дек - РИА Новости. Социальные предприниматели Амурской области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела, сообщает губернатор Василий Орлов.
"В этом году социальные предприниматели области получили более 13 миллионов рублей на развитие своего дела. Призовой фонд 27 предприятий. Среди них стоматологические клиники, предоставляющие льготы социально незащищенным категориям граждан, предприятие, трудоустроившее людей с инвалидностью, организации дошкольного образования, а также социальное такси", - цитирует Орлова его пресс-служба.
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Он отметил, что форма господдержки в виде грантов - одна из наиболее эффективных. Это возможность не только финансово помочь социально-важному для жителей области бизнесу, но и стимулировать предпринимателей развиваться, учиться грамотно себя подать, указал глава региона.
По данным правительства области, грант на развитие социального предпринимательства в этом году получил бизнесмен Андрей Ерёменко. Четыре года он продаёт в Благовещенске специализированные товары для профилактики и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей: ортопедические коврики, обувь, стельки, корректоры осанки и развивающие игрушки. Благодаря полученному гранту в размере 500 тысяч рублей амурчанин планирует развить свой бизнес: запустить рекламу, приобрести ноутбук.
"Большая часть грантовых средств пойдёт на то, чтобы разработать сайт нашего магазина. Это сделано для удобства покупателей, чтобы они могли ознакомиться с ассортиментом, не выходя из дома. Кроме этого, грант позволил оплатить аренду помещения для магазина на год", - рассказал Еременко.
Министерство экономического развития и внешних связей области уточняет, что, помимо грантов, для социальных предпринимателей в регионе действует дополнительный комплекс мер поддержки. Кроме того, для реализации своих проектов предприниматели, имеющие статус социального предприятия, могут воспользоваться льготным кредитованием по ставке в два раза ниже ключевой, гарантийной поддержкой и областными субсидиями. С 2020 года социальным предпринимателям на УСН бессрочно установлены минимальные налоговые ставки 1 и 5% в зависимости от объекта налогообложения.
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