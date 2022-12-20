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Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
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Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР
Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022
Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предлагает предоставлять отсрочку от призыва для сотрудников угольных предприятий республики. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:48
2022-12-20T21:48
общество
леонид пасечник
владимир путин
луганская народная республика
россия
москва
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предлагает предоставлять отсрочку от призыва для сотрудников угольных предприятий республики. Во вторник президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио главы ЛНР. Пасечник рассказал, что на угольных предприятиях республики сложилась непростая ситуация - много работников ушли на фронт и угледобывающая отрасль стала нерентабельна. "Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров - во всяком случае пока - в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы РФ. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", - обратился Пасечник к главе государства.
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общество, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, россия, москва
Общество, Леонид Пасечник, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия, Москва
21:48 20.12.2022
 
Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР

Пасечник предложил Путину давать бронь от призыва для сотрудников угольных предприятий ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкШахтеры в Луганской области
Шахтеры в Луганской области - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Шахтеры в Луганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предлагает предоставлять отсрочку от призыва для сотрудников угольных предприятий республики.
Во вторник президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио главы ЛНР. Пасечник рассказал, что на угольных предприятиях республики сложилась непростая ситуация - много работников ушли на фронт и угледобывающая отрасль стала нерентабельна.
"Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров - во всяком случае пока - в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы РФ. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", - обратился Пасечник к главе государства.
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ОбществоЛеонид ПасечникВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияМосква
 
 
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