https://ria.ru/20221220/otsrochka-1840122926.html

Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР

Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР - РИА Новости, 20.12.2022

Пасечник предложил ввести отсрочку для сотрудников угольных предприятий ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предлагает предоставлять отсрочку от призыва для сотрудников угольных предприятий республики. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:48

2022-12-20T21:48

2022-12-20T21:48

общество

леонид пасечник

владимир путин

луганская народная республика

россия

москва

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник предлагает предоставлять отсрочку от призыва для сотрудников угольных предприятий республики. Во вторник президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио главы ЛНР. Пасечник рассказал, что на угольных предприятиях республики сложилась непростая ситуация - много работников ушли на фронт и угледобывающая отрасль стала нерентабельна. "Чтобы люди пошли туда работать, необходимо принять решение, чтобы обеспечить бронью, не призывать шахтеров - во всяком случае пока - в подразделения Народной милиции ЛНР и в Вооруженные силы РФ. Таким образом, я считаю, мы сможем выровнять эту ситуацию", - обратился Пасечник к главе государства.

https://ria.ru/20221019/otsrochka-1825110941.html

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общество, леонид пасечник, владимир путин, луганская народная республика, россия, москва