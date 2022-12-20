https://ria.ru/20221220/obstrel-1839903130.html

ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки

ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки - РИА Новости, 20.12.2022

ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T09:15

2022-12-20T09:15

2022-12-20T09:15

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харцызск

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском – РСЗО. На ясиноватском – РСЗО, артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 235 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Харцызск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Харцызске и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 37 обстрелов.

https://ria.ru/20221220/obstrel-1839898939.html

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украина

харцызск

донецкая народная республика

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в мире, украина, харцызск, донецкая народная республика, сцкк