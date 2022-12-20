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ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839903130.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки
ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки - РИА Новости, 20.12.2022
ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T09:15
2022-12-20T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харцызск
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском – РСЗО. На ясиноватском – РСЗО, артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 235 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Харцызск. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Харцызске и Александровке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 37 обстрелов.
https://ria.ru/20221220/obstrel-1839898939.html
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украина
харцызск
донецкая народная республика
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в мире, украина, харцызск, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харцызск, Донецкая Народная Республика, СЦКК
09:15 20.12.2022
 
ВСУ обстреляли территорию ДНР 52 раза за сутки

Представительство ДНР: ВСУ за сутки обстреляли территорию ДНР 52 раза

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 235 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 и 152 миллиметра. На харцызском – РСЗО. На ясиноватском – РСЗО, артиллерию 155 и 122 миллиметра. На горловском – артиллерию 152 миллиметра, минометы 120 миллиметров. Выпустив 235 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 08:58Специальная военная операция на Украине
Из-за обстрелов ВСУ временно перекрыли трассу Горловка — Ясиноватая
Под огнем оказались районы 10 населенных пунктов: Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка, Харцызск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух мирных жителей в Харцызске и Александровке.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 37 обстрелов.
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарцызскДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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