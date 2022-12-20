https://ria.ru/20221220/neft-1840122511.html

"Транснефть": Казахстан не сообщал о планах перенаправить нефть в ФРГ

"Транснефть": Казахстан не сообщал о планах перенаправить нефть в ФРГ - РИА Новости, 20.12.2022

"Транснефть": Казахстан не сообщал о планах перенаправить нефть в ФРГ

Казахстан сейчас качает транзитом по нефтепроводной системе "Дружба" на Усть-Лугу около 10 миллионов тонн нефти, но не заявлял о намерении перенаправить эти... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T21:45

2022-12-20T21:45

2022-12-20T22:27

экономика

цены на нефть

игорь демин

николай токарев

германия

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транснефть

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Казахстан сейчас качает транзитом по нефтепроводной системе "Дружба" на Усть-Лугу около 10 миллионов тонн нефти, но не заявлял о намерении перенаправить эти объемы в Германию, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Глава минэнерго Казахстана Болат Акчулаков еще в октябре говорил, что Казахстан не располагает сейчас свободными объемами нефти для увеличения транзитных поставок по нефтепроводу "Дружба" и загружает систему КТК. Он добавлял, что по плану Казахстан в 2022 году планирует прокачать транзитом по "Дружбе" до 10 миллионов тонн нефти, тогда как "условная квота" 17 миллионов.Как пояснил РИА Новости Демин, речь идет о максимальной технической возможности, в то время как безопасные условия эксплуатации трубопроводной системы позволяют говорить о потенциале увеличения транзита только на 3-5 миллионов тонн. В целом, это несоизмеримые с российскими поставками объемы, которые составляли для Германии около 20 миллионов тонн в год по "Дружбе".При этом, сообщил Демин, для дополнительного транзита казахской нефти в Германию необходимо решение, как минимум, трех вопросов: Казахстан и ФРГ должны окончательно договориться и определить объемы; нужны соответствующие казахские производители, готовые поставить нефть на немецкие НПЗ; и, наконец, российское правительство должно принять политическое решение.Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.

https://ria.ru/20221220/neft-1840118088.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, игорь демин, николай токарев, германия, казахстан, усть-луга, транснефть, санкции в отношении россии