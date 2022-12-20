https://ria.ru/20221220/neft-1840118088.html
"Транснефть": ФРГ не указывала, что бронирует "Дружбу" под казахскую нефть
"Транснефть": ФРГ не указывала, что бронирует "Дружбу" под казахскую нефть - РИА Новости, 20.12.2022
"Транснефть": ФРГ не указывала, что бронирует "Дружбу" под казахскую нефть
Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана... РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T21:02
2022-12-20T21:02
2022-12-20T21:22
германия
казахстан
транснефть
экономика
николай токарев
игорь демин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана объемы, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.Теперь Германия заявляет, что они контрактуют объемы "Дружбы" под казахскую нефть, добавил он. "Но с нами никто переговоры не вел о том, что они собираются отправлять нефть в Германию. Не говоря уже об объемах. Немецкая сторона тоже ничего не говорила про это", - отметил Демин.Советник президента "Транснефти" подчеркнул, что возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в ФРГ зависит, в первую очередь, от решения правительства РФ, а также от готовности самих казахских производителей осуществлять поставки в Германию.Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, казахстан, транснефть, экономика, николай токарев, игорь демин, цены на нефть, россия, роснефть, санкции в отношении россии
Германия, Казахстан, Транснефть, Экономика, Николай Токарев, Игорь Демин, Цены на нефть, Россия, Роснефть, Санкции в отношении России
21:02 20.12.2022 (обновлено: 21:22 20.12.2022)
"Транснефть": ФРГ не указывала, что бронирует "Дружбу" под казахскую нефть
"Транснефть": Германия не указывала, что бронирует мощности "Дружбы" под казахскую нефть
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Германия не указывала в заявке, что бронирует транзитные мощности нефтепровода "Дружба" под казахскую нефть и не подтверждала законтрактованные у Казахстана объемы, сообщил РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"Немецкая сторона просто отправила заявку, но не говорила, что это под казахскую нефть. Но так как поляки тоже отправили заявки и подтвердили, что у них есть законтрактованные объемы нефти на будущий год - и от "Роснефти
", и от "Татнефти
" (а то, что законтрактовано, они будут обязаны покупать, как они говорят, если не будет запрета со стороны ЕС
), то, соответственно, мы сделали такой же вывод относительно и немцев", - сказал Демин.
Теперь Германия заявляет, что они контрактуют объемы "Дружбы" под казахскую нефть, добавил он. "Но с нами никто переговоры не вел о том, что они собираются отправлять нефть в Германию. Не говоря уже об объемах. Немецкая сторона тоже ничего не говорила про это", - отметил Демин.
Советник президента "Транснефти" подчеркнул, что возможность транзита казахской нефти по "Дружбе" в ФРГ зависит, в первую очередь, от решения правительства РФ
, а также от готовности самих казахских производителей осуществлять поставки в Германию.
Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев
сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши
и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок.
Позднее Минэкономики ФРГ заявило, что Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахской нефти в трубопроводной системе. Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти.