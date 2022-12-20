https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html
В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году
В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022
В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году
Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T19:01
2022-12-20T19:01
2022-12-20T19:01
экономика
цены на нефть
николай токарев
германия
казахстан
польша
транснефть
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. "Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году", - сообщил представитель Минэкономики. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе. "Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти", - пояснил собеседник агентства. Немецкое правительство 16 сентября сообщило, что проведет переговоры с кабмином Казахстана о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте. В том же месяце министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков не исключил возможности проведения таких переговоров в случае поступления запросов, однако добавил, что "это, конечно, вопрос транзита", так как "у Казахстана нет прямой границы с Европейским союзом".
https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html
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экономика, цены на нефть, николай токарев, германия, казахстан, польша, транснефть, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Николай Токарев, Германия, Казахстан, Польша, Транснефть, Санкции в отношении России
В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году
Минэкономики: Германия не будет покупать российскую нефть в 2023 году