https://ria.ru/20221220/neft-1840098109.html

В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году - РИА Новости, 20.12.2022

В Германии заявили, что не будут покупать российскую нефть в 2023 году

Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T19:01

2022-12-20T19:01

2022-12-20T19:01

экономика

цены на нефть

николай токарев

германия

казахстан

польша

транснефть

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 20 дек - РИА Новости. Германия не будет покупать российскую нефть в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэкономики ФРГ. Во вторник глава "Транснефти" Николай Токарев сообщил, что его компания уже получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу "Дружба" от Польши и Германии на следующий год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок. "Нефтеперерабатывающие предприятия в Лойне и Шведте больше не будут заказывать российскую нефть в новом году", - сообщил представитель Минэкономики. В ведомстве уточнили, что по состоянию на январь НПЗ в Шведте забронировал соответствующие мощности для казахстанской нефти в трубопроводной системе. "Таким образом, это не заявка на нефть, а бронь на транспортировку нефти, которая необходима, например, для прохождения казахской нефти", - пояснил собеседник агентства. Немецкое правительство 16 сентября сообщило, что проведет переговоры с кабмином Казахстана о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте. В том же месяце министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков не исключил возможности проведения таких переговоров в случае поступления запросов, однако добавил, что "это, конечно, вопрос транзита", так как "у Казахстана нет прямой границы с Европейским союзом".

https://ria.ru/20221220/prokachka-1839878126.html

https://ria.ru/20221214/neft-1838572487.html

германия

казахстан

польша

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экономика, цены на нефть, николай токарев, германия, казахстан, польша, транснефть, санкции в отношении россии