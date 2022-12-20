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Путин вручил государственные награды в Кремле - РИА Новости, 20.12.2022
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Путин вручил государственные награды в Кремле
Путин вручил государственные награды в Кремле - РИА Новости, 20.12.2022
Путин вручил государственные награды в Кремле
Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов. РИА Новости, 20.12.2022
2022-12-20T16:45
2022-12-20T17:58
справки
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
московская область (подмосковье)
россия
санкт-петербург
магнитогорский металлургический комбинат
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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов.Временно исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили из рук главы государства награды III степени.Президент России также вручил:Кроме того, замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель совета общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова стали кавалерами ордена Дружбы.Композитор и продюсер Игорь Матвиенко получил звание "Народный артист". Героями России стали старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, Героем Труда — председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.Преподаватель республиканского лицея-интерната в Якутии Виктор Потапов удостоен звания "Народный учитель", медик клинической больницы в Алтайском крае Валентина Игнатьева — звания "Заслуженный врач". Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович, оператор машинного доения крестьянского хозяйства "Речное" Ольга Тамбовцева — заслуженным работником сельского хозяйства.После торжественной церемонии президент пообщался с награжденными за бокалом шампанского. Обращаясь к многодетным матерям, он отметил, что страна всегда в долгу перед ними, и пообещал поддержку. Глава государства отдельно пообщался с Героями России — старшим лейтенантом Степаном Беловым и майором Константином Широковым.
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справки, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, московская область (подмосковье), россия, санкт-петербург, магнитогорский металлургический комбинат, российская академия наук
Справки, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Московская область (Подмосковье), Россия, Санкт-Петербург, Магнитогорский металлургический комбинат, Российская академия наук
16:45 20.12.2022 (обновлено: 17:58 20.12.2022)
 
Путин вручил государственные награды в Кремле

Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом За заслуги перед Отечеством I степени - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов.
Временно исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили из рук главы государства награды III степени.
Президент РФ Владимир Путин и старший лейтенант Степан Белов, награжденный званием Героя Российской Федерации, на церемонии вручения государственных наград. 20 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
Вчера, 14:56Специальная военная операция на Украине
Путин назвал героем каждого в зоне спецоперации
Президент России также вручил:
  • орден "Мать-героиня" Ольге Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяне Салтыковой из Московской области и Ирине Скрипко из Санкт-Петербурга;
  • орден "За заслуги перед Отечеством" I степени почетному научному руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву и митрополиту Ювеналию (Пояркову);
  • орден "За заслуги перед Отечеством" II степени академику РАН Геннадию Сухих;
  • орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени капитану танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергею Геню;
  • орден Почета главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян;
  • орден Мужества журналисту, руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову, корреспонденту Первого канала Ирине Сокирко и сержанту войск Нацгвардии Льву Макееву;
  • орден Александра Невского трубопроводчику Северного машиностроительного предприятия Сергею Федосееву;
  • знак отличия "За наставничество" врачу республиканского онкологического диспансера в Туве Алевтине Сиразитдиновой.
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Кроме того, замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель совета общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова стали кавалерами ордена Дружбы.
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко получил звание "Народный артист". Героями России стали старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, Героем Труда — председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.
Преподаватель республиканского лицея-интерната в Якутии Виктор Потапов удостоен звания "Народный учитель", медик клинической больницы в Алтайском крае Валентина Игнатьева — звания "Заслуженный врач".
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Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович, оператор машинного доения крестьянского хозяйства "Речное" Ольга Тамбовцева — заслуженным работником сельского хозяйства.
После торжественной церемонии президент пообщался с награжденными за бокалом шампанского. Обращаясь к многодетным матерям, он отметил, что страна всегда в долгу перед ними, и пообещал поддержку.
"Сделать все невозможно, но стремиться к этому нужно. Мы будем стараться это делать", — сказал Путин.
Глава государства отдельно пообщался с Героями России — старшим лейтенантом Степаном Беловым и майором Константином Широковым.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
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Путин выразил благодарность участникам спецоперации
 
СправкиВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникМосковская область (Подмосковье)РоссияСанкт-ПетербургМагнитогорский металлургический комбинатРоссийская академия наук
 
 
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