16:45 20.12.2022 (обновлено: 17:58 20.12.2022)
Путин вручил государственные награды в Кремле
Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Президент Владимир Путин и врио главы ДНР Денис Пушилин, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов.
Временно исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили из рук главы государства награды III степени.
Президент России также вручил:
- —орден "Мать-героиня" Ольге Дехтяренко из Ямало-Ненецкого автономного округа, Татьяне Салтыковой из Московской области и Ирине Скрипко из Санкт-Петербурга;
- —орден "За заслуги перед Отечеством" I степени почетному научному руководителю Российского федерального ядерного центра в Сарове Радию Илькаеву и митрополиту Ювеналию (Пояркову);
- —орден "За заслуги перед Отечеством" II степени академику РАН Геннадию Сухих;
- —орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени капитану танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергею Геню;
- —орден Почета главному редактору медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян;
- —орден Мужества журналисту, руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову, корреспонденту Первого канала Ирине Сокирко и сержанту войск Нацгвардии Льву Макееву;
- —орден Александра Невского трубопроводчику Северного машиностроительного предприятия Сергею Федосееву;
- —знак отличия "За наставничество" врачу республиканского онкологического диспансера в Туве Алевтине Сиразитдиновой.
Кроме того, замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель совета общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова стали кавалерами ордена Дружбы.
Композитор и продюсер Игорь Матвиенко получил звание "Народный артист". Героями России стали старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, Героем Труда — председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.
Преподаватель республиканского лицея-интерната в Якутии Виктор Потапов удостоен звания "Народный учитель", медик клинической больницы в Алтайском крае Валентина Игнатьева — звания "Заслуженный врач".
Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович, оператор машинного доения крестьянского хозяйства "Речное" Ольга Тамбовцева — заслуженным работником сельского хозяйства.
После торжественной церемонии президент пообщался с награжденными за бокалом шампанского. Обращаясь к многодетным матерям, он отметил, что страна всегда в долгу перед ними, и пообещал поддержку.
"Сделать все невозможно, но стремиться к этому нужно. Мы будем стараться это делать", — сказал Путин.
Глава государства отдельно пообщался с Героями России — старшим лейтенантом Степаном Беловым и майором Константином Широковым.