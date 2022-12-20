https://ria.ru/20221220/nagrazhdenie-1840048812.html

Путин вручил государственные награды в Кремле

Путин вручил государственные награды в Кремле - РИА Новости, 20.12.2022

Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов. РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:45

2022-12-20T16:45

2022-12-20T17:58

справки

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

московская область (подмосковье)

россия

санкт-петербург

магнитогорский металлургический комбинат

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Владимир Путин вручил государственные награды в Екатерининском зале Кремля, среди награжденных — руководители новых российских регионов.Временно исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник удостоены высшей степени ордена "За заслуги перед Отечеством". Врио губернаторов Запорожской области и Херсонской области Евгений Балицкий и Владимир Сальдо получили из рук главы государства награды III степени.Президент России также вручил:Кроме того, замдиректора Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель совета общественной организации "Ассамблея народов России" Светлана Смирнова стали кавалерами ордена Дружбы.Композитор и продюсер Игорь Матвиенко получил звание "Народный артист". Героями России стали старший лейтенант Степан Белов и майор Константин Широков, Героем Труда — председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.Преподаватель республиканского лицея-интерната в Якутии Виктор Потапов удостоен звания "Народный учитель", медик клинической больницы в Алтайском крае Валентина Игнатьева — звания "Заслуженный врач". Заслуженным работником здравоохранения стала старшая медсестра Томской областной клинической больницы Оксана Слабович, оператор машинного доения крестьянского хозяйства "Речное" Ольга Тамбовцева — заслуженным работником сельского хозяйства.После торжественной церемонии президент пообщался с награжденными за бокалом шампанского. Обращаясь к многодетным матерям, он отметил, что страна всегда в долгу перед ними, и пообещал поддержку. Глава государства отдельно пообщался с Героями России — старшим лейтенантом Степаном Беловым и майором Константином Широковым.

https://ria.ru/20221220/putin-1840005149.html

https://ria.ru/20221220/lnr-1839991211.html

https://ria.ru/20221219/nagrada-1839827931.html

https://ria.ru/20221220/spetsoperatsiya-1839980691.html

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справки, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, московская область (подмосковье), россия, санкт-петербург, магнитогорский металлургический комбинат, российская академия наук