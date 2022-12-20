https://ria.ru/20221220/nagrady-1840048631.html

Мишустин вручает премии правительства

Мишустин вручает премии правительства - РИА Новости, 20.12.2022

Мишустин вручает премии правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проводит церемонию награждения лауреатов премий правительства Российской Федерации за 2022 год в области науки и... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T16:17

2022-12-20T16:17

2022-12-20T19:56

общество

михаил мишустин

петр капица

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МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник проводит церемонию награждения лауреатов премий правительства Российской Федерации за 2022 год в области науки и техники, награды в том числе вручаются ученым, разработавшим новый метод лечения рака печени.Глава кабмина поприветствовал лауреатов словами физика Петра Капицы, который говорил, что успех в науке достигается людьми, а не приборами. Мишустин отметил, что в сферу исследований нужно привлекать талантливую молодежь и для этого создается научно-исследовательская и социальная инфраструктура.По его словам, также нужно активнее вовлекать уже состоявшихся исследователей в решение задач развития страны, предоставлять возможности превращать фундаментальные разработки в инновации и заниматься популяризацией отечественной науки.Мишустин в октябре подписал распоряжение о присуждении правительственных премий в области науки и техники. Среди лауреатов: гендиректор "Национального медицинского исследовательского центра радиологии" Андрей Каприн, директор Медицинского радиологического научного центра имени А.Ф. Цыба Сергей Иванов, заведующий отделением – врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению Валерий Кучеров, врач по рентгенэдоваскулярным диагностике и лечению Артур Петросян, гендиректор "БЕБИГ" Кирилл Майоров, руководитель проекта проектного офиса №4 НИИ технической физики и автоматизации Николай Марков.Они провели разработку и внедрение в клиническую практику отечественных микросфер с радионуклидом иттрий-90 для лечения опухолей печени. Такие микросферы действуют по принципу "ядерных пуль" - "застревают" в пределах сосудистой сети опухолей и поэтому обеспечивают уничтожение раковых клеток путем облучения.В России ежегодно диагностируется около 7 тысяч случаев первичного рака печени и порядка 130 тысяч случаев метастатического рака печени. При этом первичный рак печени плохо поддается химиотерапии, а метастатический рак ей практически не поддается. Сдерживающим фактором широкого применения зарубежных радиофармпрепаратов для лечения рака печени в России являются их высокая стоимость и небольшой срок годности из-за короткого (64,1 часа) периода полураспада изотопа Y-90. Поэтому было предложено создать в России препарат на основе микросфер сывороточного альбумина (белка крови) с иттрием-90.Награды также получают ведущий научный сотрудник - заведующий лабораторией Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе РАН Сергей Школьник, ведущий инженер лаборатории Василий Афанасьев, старший научный сотрудник лаборатории Юрий Баринов, научные сотрудники лаборатории Константин Забелло и Александр Логачев, гендиректор "Разумные электрические сети" Алексей Чалый, руководитель проектов лаборатории "Конструкторского бюро коммутационной аппаратуры" Ирина Полуянова, технический директор "ТЭЛ – Электроника" Сергей Малаховский. Они провели физические исследования вакуумной дуги, разработку, серийное производство и внедрение вакуумных дугогасительных камер для интеллектуальных коммутационных аппаратов распределительных сетей.За разработку и внедрение инновационной цифровой системы морской сейсморазведки "Краб" награждаются: гендиректор "Морской арктической геологоразведочной экспедиции" Алексей Казанин, начальник отдела Московского филиала Сергей Базилевич, начальник партии обособленного подразделения в Санкт-Петербурге Дмитрий Куома, технический директор отдела "Морского технического центра" Ильдар Долотказин, главный конструктор отдела Андрей Забиров, начальник отдела Евгений Кошелев, гендиректор "Торгеокомплекса" Юрий Ерофеев, ведущий научный сотрудник "Р-сенсорс" Вадим Агафонов, научный руководитель Акустического института имени академика Н.Н. Андреева Алексей Гладилин, начальник отдела Борис Петров.Мишустин также вручил награду директору департамента ранней разработки белковых препаратов биотехнологической компании "Биокад" Валерию Соловьеву."Соловьев Валерий Владимирович, директор департамента ранней разработки белковых препаратов биотехнологической компании "Биокад", награжден премией правительства РФ в области науки и техники за вклад в разработку оригинального российского препарата на основе моноклональных антител против рецептора интерлейкин-6 для лечения осложнений COVID-19 и ревматоидного артрита", - говорится в сообщении компании.Отмечается, что из-за высокой востребованности препаратов этого класса и уникальность разработки для российской фармацевтической промышленности, "выход на рынок и применение лекарственного препарата "Левилимаб" является значительным прорывом в лечении, диагностике и профилактике коронавирусной инфекции, а также ревматоидного артрита". Уточняется, что на разработку, доклинические и клинические исследования препарата ушло более 10 лет, полный цикл его производства осуществляется на территории России.В торжественной церемонии принимают участие вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.Премии правительства Российской Федерации в области науки и техники присуждаются ежегодно гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, завершившиеся созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, научно-исследовательские разработки, содействующие повышению эффективности реального сектора экономики. Премии удостаиваются и научно-технические исследования и разработки в интересах обороны и безопасности страны.Президент России Владимир Путин в начале декабря на встрече с молодыми учеными заявил, что развитие в науке не делается "по щелчку", нужно настроиться на то, что суверенитет и технологическое развитие может состояться только на научной базе. По словам президента, от фундаментальной и прикладной науки зависят будущее технологического развития, технологический, промышленный и даже ценностный суверенитет страны.

https://ria.ru/20221220/nagrazhdenie-1840048812.html

https://ria.ru/20221219/nagrada-1839827931.html

https://ria.ru/20221220/zarplaty-1840044055.html

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Евгения Нефедова

общество, михаил мишустин, петр капица, андрей каприн, россия, санкт-петербург, российская академия наук