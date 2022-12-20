https://ria.ru/20221220/migren-1839770808.html

Больные на голову. Ученые нашли возможную причину мигрени

Больные на голову. Ученые нашли возможную причину мигрени - РИА Новости, 20.12.2022

Больные на голову. Ученые нашли возможную причину мигрени

При помощи магнитно-резонансной томографии сверхвысокого разрешения исследователи установили, что при мигрени межсосудистые пространства в мозге необычно... РИА Новости, 20.12.2022

2022-12-20T08:00

2022-12-20T08:00

2022-12-20T11:27

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МОСКВА, 20 дек — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. При помощи магнитно-резонансной томографии сверхвысокого разрешения исследователи установили, что при мигрени межсосудистые пространства в мозге необычно увеличены и заполнены жидкостью. Как это поможет бороться с головной болью — в материале РИА Новости.Болезнь половины головыПриступы при мигрени длятся от нескольких часов до двух-трех дней и могут сопровождаться тошнотой, слабостью, гиперчувствительностью к свету и звукам, онемением конечностей. Примерно у трети пациентов наблюдается аура — кратковременное нарушение зрения или координации, предшествующее приступу. Часто пульсирующая боль сосредоточена в одной половине головы, отсюда и название — от греческого "микрания", "болезнь половины головы".По данным глобального отчета о заболеваниях и травмах за 1990-2010 годы, опубликованного в журнале The Lancet, хронической мигренью в мире страдает более десяти процентов населения — около миллиарда человек. При этом процессы, ее порождающие, до конца не известны, а эффективных лекарств нет. Неслучайно шутят, что за открытие первопричины этого заболевания сразу дадут Нобелевскую премию.С помощью магнитного резонансаПри исследованиях головного мозга широко применяют магнитно-резонансную томографию (МРТ). Однако пациентам с мигренью ее назначают, только когда есть подозрения на более серьезные заболевания — опухоль, кровоизлияние, аневризму или энцефалит."МРТ позволяет визуализировать структуру головного мозга, оценить изменения тканей, выявить и детально изучить новообразования, если они есть, — говорит доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Наталья Шиндряева. — При мигрени магнитно-резонансную томографию проводят, чтобы исключить другие острые сосудистые заболевания, характеризующиеся сильной головной болью".У стандартных аппаратов МРТ с индукцией магнитного поля 1,5 или три тесла низкая разрешающая способность. Возможно, считают ученые, изменения, связанные с мигренью, на них просто не видны."Мы не находим ничего специфически мигренозного, — подтверждает врач-невролог Клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Петр Соков. — Мозг пациента с мигренью ничем не отличается от мозга здорового человека. Нужны более детальные исследования. Ведь мигренью страдают многие".При сверхвысоком разрешенииУченые из Университета Южной Калифорнии воспользовались магнитно-резонансной томографией сверхвысокого разрешения (7T МРТ). Результаты представили на ежегодной встрече Радиологического общества Северной Америки (RSNA).Оказалось, что у людей с хронической мигренью существенно увеличены периваскулярные пространства (ПВП) вокруг сосудов головного мозга, служащие каналами для внеклеточной жидкости и переноса растворенных в ней веществ. Чаще всего они локализуются в базальных ганглиях — участках, где соединяются нервные волокна, и белом веществе головного мозга, а также вдоль зрительного тракта.В исследовании участвовали десять человек в возрасте от 25 до 60 лет с хронической мигренью, еще десять — с эпизодической и пять здоровых. Статистический анализ МРТ-снимков позволил сделать вывод, что по сравнению с контрольной группой у пациентов с мигренью значительно выше количество расширенных ПВП в полуовальном центре — центральной области локализации белого вещества под корой головного мозга."Расширение периваскулярных пространств нередко наблюдается у больных с неврологической патологией, но механизм этого процесса пока неясен", — отмечает главный врач Клиники восстановительной неврологии доктор медицинских наук, профессор Ринат Гимранов.Ранее в некоторых публикациях указывали на связь между увеличением ПВП и такими церебральными заболеваниями, как деменция, болезнь Альцгеймера, инсульт и рассеянный склероз. В качестве первичной причины патологии ученые называли нарушение гематоэнцефалического барьера и воспаление мелких сосудов. Есть также данные, что воспалительные клетки, повреждающие миелиновую оболочку нейронов, атакуют и периваскулярные пространства.Сбой системыУченые предполагают, что расширение ПВП может свидетельствовать о сбоях в работе лимфатической системы головного мозга, использующей периваскулярные каналы для вывода отработанных белков и метаболитов из центральной нервной системы.Это вполне вероятно, считает заведующий отделением неврологии Европейского медицинского центра кандидат медицинских наук Виталий Акимов."Периваскулярные пространства — часть системы транспорта и "очистки" межклеточной жидкости головного мозга, — объясняет он. — При приступе мигрени в результате патологического нервного сигнала высвобождается вещество. В межклеточную жидкость попадают белки и другие компоненты крови, вокруг сосудов отекают ткани. Это нарушает дренаж межклеточных пространств, постепенно их расширяя".Однако, как отмечают исследователи, пока неизвестно, порождает ли все это мигрень или, наоборот, является ее следствием."Учитывая фактор повышенной проницаемости сосудистой стенки и нарушения дренажного пути межклеточной жидкости, можно предположить, что скорее сама мигрень приводит к этому вследствие длительного чередования расширения и сужения сосудов в момент приступа, а также повышенной агрегации тромбоцитов, оборачивающейся ишемией участков головного мозга и гибелью нервных клеток", — рассуждает Ринат Гирманов.Ученые планируют в ближайшее время выполнить более длительное исследование с большим числом пациентов, чтобы однозначно сказать, способен ли анализ ПВП стать не только надежным диагностическим признаком мигрени, но и инструментом, помогающим следить за динамикой заболевания и его лечением.

https://ria.ru/20221009/altsgeymer-1821194893.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

здоровье, биология, нейрофизиология, the lancet, европейский медицинский центр, университет южной калифорнии